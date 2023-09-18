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Найдено 34 материала
Новости Тувалу
В уходящем под воду Тувалу нашли способ сохраниться как государству
Государство Тувалу закрепило в конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдёт под воду, сообщил 18 сентября портал RNZ. «Это часть наших усилий, направленных на то, чтобы попытаться защитить Тувалу в будущем, потому что для нас государство — это больше, чем что-то физическое», —...
18 сентября 2023
США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи...
2 марта 2023
Литр бензина в России за неделю подешевел на одну копейку
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 7 ноября снизилась на одну копейку и составила 50,78 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 15 копеек и достигла 55,69 рубля за литр...
9 ноября 2022
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Премьер-министр Австралии отправится на похороны Елизаветы II
Вечером 15 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и группа других представителей австралийского государства отправятся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне, которые запланированы на 19 сентября. Об этом сообщил телеканал Nine News. На борту...
15 сентября 2022
В Швеции напомнили о выходе стран из Содружества за время Елизаветы II
Несмотря на популярность ушедшей из жизни Елизаветы II, несколько стран все же вышли из Содружества за время ее правления. Об этом 9 сентября решила напомнить редакция крупнейшего шведского телеканала SVT. Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти...
9 сентября 2022
Премьер Тувалу обещал Тайваню остаться его «надежным союзником»
Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает...
5 сентября 2022
Озоновые и погодные аномалии над Евразией в июне 2022 года
Напомним, главная цель наших публикаций — показать читателю, что аномалии погоды коррелируют во времени и пространстве с аномалиями общего содержания озона (ОСО). Эти корреляции убедительно объясняются процессом глубинной дегазации, в первую очередь водородной. С одной стороны, выделение газов...
23 августа 2022
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 8 по 15 августа выросла на две копейку и составила 50,59 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на четыре копейки и составила 54,47 рубля за...
17 августа 2022
17 августа в Красноярске ожидается до +15 °C, небольшой дождь
В среду, 17 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. В 6:00 на Театральной площади было +10 °C, небольшой дождь. Ночью с 17 на 18 августа ожидается до +7… +11 °C, облачно, без осадков. Скорость западного...
17 августа 2022
Росстат не зафиксировал роста цен на бензин за неделю
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 22 июля в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 50,55 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цена на дизельное топливо за этот период выросла в среднем на четыре копейки и составила 54,44...
27 июля 2022
В России за сутки площадь лесных пожаров возросла более чем на 11%
Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 11,3% (на 3744 га) и, по данным на утро 25 июля, составляет 36 870 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. «За прошедшие сутки 24 июля в России ликвидировано 33 лесных пожаров на площади 465 га. На 00:00 мск 25 июля...
25 июля 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Цены на бензин в России в марте снизились на 0,1%
Потребительские цены на бензин в России в марте снизились в среднем на 0,1% по сравнению с февралём, а в годовом выражении — выросли на 6,6%. Соответствующие данные приводит 27 апреля Росстат. Цены на бензин у производителей в марте снизились на 15,7%, а в годовом выражении — на 18,2%. Согласно...
27 апреля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022