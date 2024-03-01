Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найден 1371 материал
Новости Бангладеш
В столице Бангладеш при пожаре в ресторане погибли 44 человека
Вечером 29 февраля в одном из ресторанов в районе Бейли-роуд в столице Бангладеш Дакке вспыхнул пожар. Огонь моментально распространился на всё семиэтажное здание. В результате разрушительного пожара погибли 44 человека. Подробности трагедии сообщила газета Dhaka Tribune. Ресторан Kacchi Bhai...
1 марта 2024
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек
Вечером 29 февраля в одном из ресторанов в районе Бейли-роуд в столице Бангладеш Дакке вспыхнул пожар. Огонь моментально распространился на всё семиэтажное здание. В результате разрушительного пожара погибли 44 человека. Подробности трагедии сообщила газета Dhaka Tribune. Ресторан Kacchi Bhai...
1 марта 2024
В Бангладеш завершилось голосование на парламентских выборах
Граждане Бангладеш 7 января приняли участие во всеобщих парламентских выборах, голосование состоялось на фоне призыва к бойкоту со стороны главной оппозиционной партии и усиленных мер безопасности, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному...
7 января 2024
Белоруссия стала крупнейшим должником России
Белоруссия по состоянию на конец 2022 года стала лидером по объему долгов перед Россией, следует из данных Всемирного банка. Отмечается, что иностранные государства и их резиденты к концу 2022 года задолжали РФ в общей сложности 28,9 млрд долларов, данная сумма увеличилась на 2,3 млрд долларов. При...
2 января 2024
Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией
В 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов. Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Всемирного банка (ВБ). По сравнению с годом ранее рост составил 8,7% (2,3 млрд долларов). На конец прошлого года непогашенная задолженность перед...
15 декабря 2023
В «отравлении» жены Буданова увидели след Зеленского
Отравление жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианны могло быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского указать на свою абсолютную власть. Об этом сообщил портал Weekly Blitz. «Совершенно очевидно, что череда отравлений...
3 декабря 2023
В Бангладеш произошло землетрясение
В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 44 км к юго-западу от города Комилла в 03:35 по времени UTC (06:35 мск). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. Как...
2 декабря 2023
В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 44 км к юго-западу от города Комилла в 03:35 по времени UTC (06:35 мск). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. Как...
2 декабря 2023
Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш
Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных судов Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и танкера «Печенга» зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что корабли пришвартовались в порту, который считается главной морской...
новость часа
12 ноября 2023
Израиль рекомендовал своим гражданам покинуть Египет и Иорданию
Из-за угрозы безопасности Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали своих граждан покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. Об этом 21 октября сообщила канцелярия израильского премьер-министра. Отмечается, что на фоне продолжения военных действий на протяжении последних...
21 октября 2023
Премьер Бангладеш поблагодарила Путина за строительство АЭС «Руппур»
Народ Бангладеш очень признателен России за то, что в республике появится атомная электростанция «Руппур», заявила 5 октября премьер-министр страны Шейх Хасина. Она выразила благодарность российскому руководству и всем участникам проекта. «А особенно хотела бы выразить признательность лично...
5 октября 2023
Путин принял участие в церемонии передачи ядерного топлива для АЭС «Руппур»
Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Бангладеш Шейхой Хасиной принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Руппур». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Кремля. В ходе церемонии глава государства приветствовал всех её...
5 октября 2023
Оборудование из Москвы будет измерять радиационную обстановку в Бангладеш
Столичный производитель контрольно-измерительных приборов поставит оборудование для автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) атомной электростанции (АЭС) в Народную Республику Бангладеш. Оно предназначено для выявления и прогнозирования неисправностей технологического оборудования и...
18 сентября 2023
Лавров: у России есть данные о попытках взорвать «Турецкий поток»
У России есть информация, которая указывает на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Чёрном море. Об этом 8 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве...
8 сентября 2023
Глава МИД России Лавров встретился с премьер-министром Бангладеш
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной состоялась в Дакке. Об этом 8 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. «В Дакке Сергея Лаврова принимает премьер-министр Бангладеш», — сказано в сообщении...
8 сентября 2023