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Найдено 890 материалов
Новости Люксембурга
В Люксембурге назвали ошибкой чествование нациста в парламенте Канады
Инцидент с чествованием военного преступника и бывшего эсэсовца Ярослава Хунки ( Гуньки ) в парламенте Канады стал ошибкой властей страны, заявил глава министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. «Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт. Они...
23 февраля 2024
Холдинг Фридмана подал иск против Украины за национализацию активов
Люксембургский холдинг ABH Holdings, принадлежащий российскому предпринимателю Михаилу Фридману, потребовал взыскать у Украины $1 млрд за принудительную национализацию Sense Bank (до ребрендинга — украинский «Альфа-Банк»). Об этом сказано в сообщении холдинга. «ABHH требует полной компенсации за...
5 января 2024
Годовая инфляция в еврозоне за 2023 год ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительным данным, за 2023 год ускорилась до 2,9%. Об этом говорится в предварительной оценке статистического управления Европейского союза (Евростат). В ноябре, согласно данным Евростата, инфляция в еврозоне составляла 2,4%. Таким образом, темпы инфляции...
5 января 2024
Боррель сообщил, что в ЕС не смогли договориться о выделении транша Киеву
Главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в €500 млн на поставки оружия. Об этом 23 октября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Нам пока не удалось достичь договорённости о выделении нового транша военной помощи в €500 млн, но...
23 октября 2023
Боррель заявил о необходимости наступления гуманитарной паузы в Газе
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза, приоритетом является доставка помощи в регион. Такое заявление он сделал по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Люксембурге, трансляцию вела пресс-служба Совета...
23 октября 2023
Сборная Португалии по футболу одержала крупнейшую победу в истории
Сборная Португалии по футболу разгромила соперника — команду Люксембурга — в матче отборочного турнира Евро-2024. Португальцы 11 сентября в домашнем матче, который прошел в Фару, выиграли со счетом 9:0. Этот результат стал крупнейшим за всю историю сборной Португалии. Победители набрали 18 очков и...
12 сентября 2023
Миллиардеру Пумпянскому отказали в снятии санкций ЕС
Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил 6 сентября иски российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, оспаривавших введённые против них из-за конфликта на Украине санкции Евросоюза. В судебном решении указывается, что санкции...
6 сентября 2023
Делегация Люксембурга прилетела на саммит НАТО на самолёте Depeche Mode
Делегация Люксембурга прилетела на саммит НАТО на самолёте с символикой британской группы Depeche Mode. Об этом 12 июля сообщил телеканал RTL. В составе делегации на саммит альянса в Вильнюс прилетели премьер-министр Ксавье Беттель, министр иностранных дел Жан Ассельборн и глава минобороны Франсуа...
12 июля 2023
В ЕС начали разработку плана на случай «политической нестабильности» в РФ
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил 26 июня, что ЕС разработает план на случай возникновения «политической нестабильности» в России. Как он отметил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, на данный момент такой стратегии у Евросоюза нет...
26 июня 2023
ЕС намерен подготовить больше украинских военных, чем планировалось
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит больше украинских военных вместо заявленных 30 тыс. Об этом он сказал 26 июня на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. «Конечно, мы расширим подготовку», — заявил Боррель. При этом он указал, что ЕС...
26 июня 2023
Кулеба рассказал о признании Люксембургом «голодомора» на Украине
Палата депутатов Люксембурга признала «голодомор» геноцидом украинского народа. Такое утверждение сделал 13 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter. Кулеба поприветствовал историческое голосование палаты депутатов Люксембурга о признании «голодомора» 1932–1933 годов геноцидом против...
14 июня 2023
Премьер Люксембурга показал в адрес Зеленского унизительный жест
Президенту Украины Владимиру Зеленскому велел замолчать премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, использовав унизительный жест рукой. Инцидент произошел 2 июня на полях саммита Европейского политического сообщества, соответствующее видео появилось в Сети. На видеозаписи можно наблюдать, как...
3 июня 2023
В Венгрии предложили запретить импорт украинского зерна до конца 2023 года
Венгрия выступает за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Будапешт также хотел бы, чтобы Европейская комиссия (ЕК) компенсировала расходы на транспортировку этих товаров через Восточную Европу. Об этом 25 апреля сообщил министр...
25 апреля 2023
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против российского атома
Будапешт не согласится даже на частичное введение санкций против российской атомной энергетики. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции...
24 апреля 2023
На оглашение приговора Кара-Мурзе* прибыло 40 дипломатов из 25 стран
На оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Мосгорсуде прибыло 40 дипломатов из 25 стран. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе суда. «На заседании было 40 дипломатов», — приводит слова представителя пресс-службы «Рен ТВ». Уточняется...
17 апреля 2023