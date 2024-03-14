Образование и наука
Медведев призвал закрыть проблему школ с туалетами во дворе
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил сделать всё необходимое для решения проблемы школ с туалетами во дворе. Такую задачу он поставил в ходе заседания программной комиссии партии. «У нас есть школы с туалетами во дворе?» — спросил Медведев. Ему ответили, что таких школ в...
14 марта 2024
В Астраханской области нашли тоннель размером со станцию метро
Под Чуркинским монастырём в Володарском районе Астраханской области обнаружили 14 огромных рукотворных тоннелей. Самый большой из них размером со станцию метро — десять метров в высоту и 78 метров в длину, сообщил председатель регионального отделения Императорского православного палестинского...
14 марта 2024
В России на новые кампусы для вузов планируют направить около ₽1,5 трлн
Около 1,5 трлн рублей планируется направить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов мирового уровня в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. «Дополнительное финансирование 400 млрд рублей...
14 марта 2024
Голикова рассказала, сколько школ и детсадов построят в РФ за шесть лет
В России за шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова. Новость дополняется
14 марта 2024
Путин дал поручение по проекту ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе. «Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами...
14 марта 2024
Ученые РФ нашли способ увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
Российские ученые разработали технологию, позволяющую в тысячу раз быстрее обрабатывать и передавать электронную информацию. Это стало возможным благодаря специалистам Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского и Института радиотехники и...
14 марта 2024
Губернатор Игорь Руденя посетил новую школу в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и сенатор Людмила Скаковская сегодня, 14 марта, посетили новую школу в микрорайоне «Южный» в Твери. Школа на 1224 места построена по инициированному президентом РФ национальному проекту «Образование». Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на...
14 марта 2024
Губернатор Вениамин Кондратьев открыл новую школу в Сочи
В селе Раздольное города-курорта Сочи прошло открытие филиала гимназии № 9 им. Н. А. Островского. Учеников, учителей и родителей поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский. «Видно, что в этом современном образовательном центре всё сделано с...
14 марта 2024
На ВДНХ показали искусственный интеллект, ускоряющий поиск нефти
День искусственного интеллекта прошел в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Специалисты компании представили посетителям инструменты ИИ, применяемые в корпоративном программном обеспечении. Сотрудники красноярского научного института рассказали о сейсморазведке — методе, который позволяет понять...
13 марта 2024
Эксперты считают, что «Лидеры России» открыли феномен социальных лифтов
Конкурс «Лидеры России» абсолютно точно способствует созданию эффективно работающих социальных лифтов, заявила депутат Госдумы Юлия Оглоблина порталу общественно-политических дебатов Publico. «На себе и своём примере я могу об этом уверенно сказать, потому что благодаря победе в конкурсе «Лидеры...
13 марта 2024
Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч новых мест для москвичей
Десять тысяч дополнительных мест для москвичей появятся в столичных колледжах, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 13 марта в Telegram-канале. «Утвердили программу создания в колледжах 10 тыс. дополнительных мест для москвичей», — написал мэр. Ожидается, что благодаря программе примерно в 1,5...
13 марта 2024
ИТМО и VK открыли набор на программу для разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу...
12 марта 2024
Корабль Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Константин Борисов, вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса». «Сегодня в 12:47 по московскому времени американский корабль Crew Dragon с...
12 марта 2024
Археологи установили возраст могильного комплекса в Заполярье
Российские археологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили возраст захоронения детей в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты исследования они опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей». В статье говорится, что погребальный комплекс...
12 марта 2024
Рособрнадзор рассказал о сроках для пересдачи ЕГЭ
Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется на основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили 12 марта «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в...
12 марта 2024
В Бенгази хотят изучать русский язык
Русский язык будут изучать студенты университета Бенгази в Ливии. Преподавателей и студентов из России готовы принять здесь в конце года. Среди учащихся ливийского вуза растет интерес к российской культуре и истории. Как рассказал ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси, комплекс университета в Бенгази...
11 марта 2024
Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на МКС
Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Юрий Иванович, знаю, что идёт подготовка к новой миссии на МКС. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём»...
11 марта 2024
Космонавт Олег Кононенко принял командование МКС
Командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена, сообщили 10 марта в Госкорпорации «Роскосмос». «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко принял командование...
10 марта 2024
На Солнце произошла вторая за двое суток мощная вспышка
Вторую за двое суток сильную вспышку на Солнце высокого класса М зафиксировали 10 марта в Институте прикладной геофизики. «10 марта в 15:13 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку М7.4 продолжительностью 31 минута», — сообщили ТАСС в институте. По данным мониторинга космической...
10 марта 2024
На Солнце произошла мощная вспышка
Ночью 9 марта зафиксировали сильную вспышку на Солнце высокого класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики. «Зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут», — заявили ТАСС в институте. Вспышку зафиксировали 9 марта в 00:26 мск. По данным мониторинга космической погоды, влияние...
9 марта 2024