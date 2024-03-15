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Новости Италии
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
В Германии раскрыли, в каком случае ЕС готов изъять активы России
Европейский союз намерен конфисковать замороженные российские активы в случае, если Россия откажется участвовать в финансировании восстановления Украины. Об этом 11 марта написала газета Die Welt со ссылкой на источники. «Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся...
12 марта 2024
В Италии футбольный клуб уволил тренера за удар игрока головой
Итальянский футбольный клуб «Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д’Аверсу после инцидента, произошедшего после матча с «Вероной». Об этом 11 марта сообщила пресс-служба команды. «Лечче» 10 марта потерпел поражение от «Вероны» на своём поле со счётом 0:1 в матче 28-го тура Серии А...
11 марта 2024
Министр обороны Италии назвал преимущества России перед НАТО
Россия смогла превзойти страны НАТО по производству оружия, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью, опубликованном 10 марта газетой La Stampa. «Превращение России в военную экономику сделало её более оснащённой и гибкой, чем НАТО, в производстве оружия», — сказал он. Крозетто...
10 марта 2024
В Италии осудили идею Франции и Польши послать войска НАТО на Украину
Предложение Франции и Польши отправить на Украину войска НАТО — это плохая идея, заявил 10 марта итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. «Франция и Польша могут говорить за себя, а не от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно оставалось вне...
10 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Режиссёр Римас Туминас скончался в Италии на 73-м году жизни
Советский и литовский театральный режиссёр Римас Туминас скончался в возрасте 72 лет в больнице в Италии. Об этом 6 марта сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «В реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — цитирует Крока ТАСС. Отмечается, что последние годы жизни...
6 марта 2024
Мэр Киева Кличко назвал ошибкой создание блока против Зеленского
На сегодняшний день необходимо единство политических сил и всех граждан Украины. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко. Отвечая на вопрос об альтернативе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он отметил, что было бы ошибкой создавать в стране политический...
5 марта 2024
Экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли во Флоренции
Группа экологических активистов в ходе акции наклеила листовки на картину известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом 3 марта сообщила газета la Nazione. По информации издания, группа из пяти экоактивистов приклеила листовки с...
4 марта 2024
Экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли во Флоренции
Группа экологических активистов в ходе акции наклеила листовки на картину известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом 3 марта сообщила газета la Nazione. По информации издания, группа из пяти экоактивистов приклеила листовки с...
4 марта 2024
Министр обороны Италии поддержал тезис о возможном столкновении РФ и НАТО
Пентагон даёт верные оценки ситуации на Украине, Киеву нужна помощь, чтобы конфликт не расширялся, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, поддержка Украины — один из способов не допустить расширения конфликта. Если бы...
3 марта 2024
Премьер Италии заявила о сложностях с использованием активов России
Использование фондов России для Украины сопряжено с наличием сложностей, заявила на пресс-подходе в Торонто премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины. Это было бы справедливо с философской точки зрения. С...
3 марта 2024
Премьер Фицо заявил, что Италия отзывает из Словакии свои системы ПВО
Власти Италии заявили о том, что будут выводить систему ПВО SAMP/T из Словакии, так как она нужна «в другом месте». Таким образом, стратегические объекты страны останутся без защиты. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своём видеобращении. Политик напомнил, что прежнее словацкое...
3 марта 2024
Байден ошибочно пообещал гумпомощь с воздуха Украине вместо Палестины
Президент США Джо Байден заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала 1 марта на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. «В предстоящие дни мы вместе с нашими...
2 марта 2024
Футболист Поль Погба будет оспаривать дисквалификацию за допинг
Игрок сборной Франции и полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Поль Погба будет обжаловать свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. О принятом решении футболист написал в соцсети. Он назвал несправедливым решение антидопингового трибунала. «Никогда сознательно не...
1 марта 2024