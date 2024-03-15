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Около 200 тыс. человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
В Москве в первые минуты голосования на выборах президента России электронно проголосовали порядка 200 тыс. человек, сообщили 15 марта в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. «Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в...
15 марта 2024
В Москве стартовало электронное голосование на выборах президента
Система электронного голосования на выборах президента России начала работать в Москве утром 15 марта, проголосовать москвичи могут на сайте elec. mos.ru. Количество желающих проголосовать беспрецедентно, система переведена в режим электронной очереди, следует из сообщения на сайте. Избирателям...
15 марта 2024
В Москве создадут более 11 тысяч рабочих мест
В Москве построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. «Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал глава города. Собянин подчеркнул, что...
15 марта 2024
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам. Захарова...
15 марта 2024
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
В Москве электронное голосование на выборах перешло в режим очереди
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru. «В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн...
15 марта 2024
Участки для голосования на выборах открылись в Калининградской области
Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в Калининградской области. На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков, включая временные участки в больницах и СИЗО. Впервые для граждан РФ...
15 марта 2024
В Липецкой области подавили два беспилотника
Дежурные средства ПВО подавили в Липецкой области два беспилотника, сообщил 15 марта глава региона Игорь Артамонов. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил, что жертв и...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 марта в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков. Власти просят находящихся дома...
15 марта 2024
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности введён на территории Липецкой области из-за беспилотников, обнаруженных вблизи региона. Об этом 15 марта сообщил глава региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил...
15 марта 2024
В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России
В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта...
15 марта 2024
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. «Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024