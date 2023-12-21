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Найдено 1062 материала
Новости Туниса
Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрос Генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов, назвал руководство Германии «вороватым народом». «Народ вороватый, мы это давно уже поняли», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Тунис, отвечая на соответствующий...
новость часа
21 декабря 2023
МИД Туниса раскрыл одну из тем переговоров с Лавровым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит со своим коллегой в Тунисе разные вопросы, включая ситуацию в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Туниса Набиль Аммар в разговоре с «РИА Новости». «Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в...
21 декабря 2023
Сергей Лавров прибыл в Тунис
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тунис. Российскую делегацию с букетом цветов встретили вечером 20 декабря в аэропорту столицы страны. В Тунисе у Сергея Лаврова запланированы двусторонние контакты. Ранее глава МИД РФ посетил Марокко, где принял участие в...
20 декабря 2023
Более 60 беженцев утонули после кораблекрушения у берегов Ливии
Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter). «61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится...
17 декабря 2023
Президент Туниса выразил готовность принять раненых из Газы
Тунис выразил готовность принять раненых из сектора Газа, сообщила 29 ноября канцелярия президента республики Каиса Саида в соцсети Х. Об этом Саид сказал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по телефону. По словам главы Туниса, в стране готовы оказать раненым из Газы медицинскую помощь. Саид...
29 ноября 2023
В ряде исламских стран вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе
Акции протестов вспыхнули в Иордании, Сирии, Турции, Ливане, Иране и Тунисе после удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газе, который унёс сотни жизней, сообщает телеканал Al Jazeera. По информации журналистов, в турецкой столице Анкаре демонстранты перекрыли одну их трасс, а в...
18 октября 2023
Академия наук Швеции по ошибке прислала имена лауреатов Нобелевки по химии
Академия наук Швеции по ошибке разослала раньше времени письмо с именами лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщил телеканал SVT. Письмо отправили на четыре часа раньше церемонии объявления лауреатов премии. В пресс-релизе сообщили, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили трём...
4 октября 2023
В Италии с мигрантов предложили взимать залог
Власти предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих в Италии решения по предоставлению им убежища, сообщила газета Il Messaggero. Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания...
23 сентября 2023
Вондроушова стала чемпионкой Уимблдона–2023
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 42‑ю позицию, в финале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне, обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер. Встреча состоялась 15 июля и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней...
15 июля 2023
Глава минобороны Италии призвал ЕС не оставлять Африку под влиянием России
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто призвал Европейский союз к активным действиям для того, чтобы сообщество не оставляло Африку под влиянием России и Китая. Он заявил об этом 12 июня в интервью газете Il Messaggero. По мнению Крозетто, ставки в вопросе отношений со странами Африки высоки и...
12 июня 2023
Авиакомпании РФ могут начать полёты в курортные города Туниса
Российские авиакомпании заинтересованы начать полёты в курортные города Туниса, сообщила 9 июня пресс-служба ведомства на своём сайте. Как сказано в сообщении, перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полётов по данному направлению. Кроме того...
9 июня 2023
На конкурс управленцев «Лидеры России» подали заявки жители более 70 стран
Об участии в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» за первые три недели с момента старта заявили граждане более чем 70 стран, сообщил 26 апреля исполняющий обязанности ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. «За первые три недели с момента старта пятого сезона...
26 апреля 2023
Европу предупредили о новом миграционном кризисе
Новый миграционный кризис наступает на Евросоюз, страны которого предпочитают не замечать признаков надвигающейся угрозы, заявил в интервью газете Bild Манфред Вебер — председатель Европейской народной партии (ЕНП), являющейся ведущей фракцией в Европарламенте. Политик отметил, что за первые три...
18 апреля 2023
В Тунисе считают возможным присоединиться к БРИКС
Власти Туниса на фоне закончившихся неудачей переговоров с МВФ считают возможным присоединиться к организации БРИКС. Об этом заявил 9 апреля официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук в интервью РИА Новости. «У меня есть информация, что Тунис...
9 апреля 2023
В Тунисе с января задержали более 14 тысяч мигрантов, направлявшихся в ЕС
Пограничная служба Туниса с начала 2023 года задержала в море в общей сложности 14 406 человек, которые собирались незаконно проникнуть на территорию стран ЕС, говорится в заявлении Национальной гвардии республики. В ведомстве отметили, что более 13 тысяч из числа нарушителей являются выходцами из...
8 апреля 2023