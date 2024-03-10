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Найдено 186 материалов
Новости Ботсваны
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu. Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой. В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие...
10 марта 2024
Учёные нашли причину загадочной гибели слонов на юге Африки
Бактерии, ранее не встречавшиеся у африканских слонов, вызвали массовую гибель этих животных на юге континента в 2020 году. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в журнале Nature Communications. В августе–сентябре 2020 года на северо-западе Зимбабве умерли 35 слонов. Тогда причину...
25 октября 2023
Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран
23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента. По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны...
23 ноября 2022
Угольная лихорадка — европейцы скупают уголь из всех доступных мест
Цены на уголь, используемый для выработки электроэнергии, подскочили до рекордных уровней в результате того, что многие европейские страны потеряли доступ к важнейшим для них поставкам природного газа и угля от главного поставщика — России, передает агентство Reuters. Покупатели в Европе и за ее...
20 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
В Японии заявили о полном провале зелёной политики ЕС
Политика Европейского союза по переходу на зелёные источники энергии обернулась полным провалом. Такое мнение в статье для Sankei Shimbun высказал научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма. Он добавил, что, оказавшись «загнанными в угол» из-за...
12 сентября 2022
Намибия запретила ввоз скота и мяса из Ботсваны
Намибия ввела временный запрет на ввоз скота и мясных продуктов из Ботсваны после того, как в соседней стране зафиксировали вспышку ящура. Об этом сообщили в пресс-службе намибийского министерства сельского хозяйства. Кроме того, был ограничен импорт таких товаров, с которыми животные могли...
30 августа 2022
Призёр Олимпиады-2012 в Лондоне отстранён из-за допинга
Ботсванский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 Найджел Амос временно отстранён за нарушение антидопинговых правил. Об этом 13 июля сообщает Athletics Integrity Unit. Отмечается, что в допинг-пробе, которая была взята у 28-летнего спортсмена 4 июня во внесоревновательный период...
13 июля 2022
В Бельгии выявили новый вариант штамма «Омикрон»
Первый в стране случай заражения новым подвидом штамма коронавируса «Омикрон», получившим обозначение «BA.4», обнаружен в Бельгии. Об этом 11 апреля сообщило издание Le Vif со ссылкой на Левенский католический университет. Он был найден у пациента во франкоязычной части Бельгии и изучен в...
12 апреля 2022
Китай открыл доступ на свой рынок большему числу товаров из Африки
Согласно недавнему отчету газеты South China Morning Post, ослабление правил торговли для некоторых африканских стран китайскими таможенными органами позволяет ввозить в Китай больше сельскохозяйственной продукции с этого континента, сообщает 20 марта агентство Синьхуа. Южная Африка, Кения и...
21 марта 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился COVID-19
У президента Ботсваны Мокветси Масиси — положительный результат теста на коронавирус, ушел на самоизоляцию. Временно его обязанности будет исполнять вице-президент, отмечается в сообщении правительства страны. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо...
3 января 2022
В Южной Корее продлили ограничения на въезд из стран Африки
Власти Южной Кореи продлили срок действия ограничений на въезд в страну ещё на четыре недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет...
29 декабря 2021
США возобновляют авиасообщение с Южной Африкой
Администрация президента США Джо Байдена готовится снять запрет на авиасообщение с восемью странами Южной Африки, который был введен в ноябре из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 24 декабря Reuters со ссылкой на Белый дом. Следите за развитием событий в трансляции...
24 декабря 2021
В Бурятии из-за «Омикрона» введён режим самоизоляции для туристов
Власти Бурятии утвердили поправки в законодательство, ужесточающие карантинные меры в связи с распространением «Омикрона». Как пояснили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе правительства региона, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим...
15 декабря 2021