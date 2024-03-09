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Найден 31 материал
Новости Микронезии
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
США хотят использовать маленькие островные страны для борьбы с Китаем
Вашингтон близок к соглашению о расширении связей с двумя тихоокеанскими островными государствами для поддержания баланса в соперничестве США и Китая за влияние в регионе, сообщает 14 января Associated Press. 12 января США подписали меморандумы о взаимопонимании с Маршалловыми Островами и Палау...
15 января 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Микронезия в ООН осудила решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду
Президент тихоокеанского островного государства Микронезия Дэвид Пануэло, выступая 22 сентября в Организации Объединенных Наций, осудил решение Японии сбросить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима», загрязненную, по его словам, ядерным топливом, как передает агентство Reuters. В своем обращении к...
23 сентября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
В Филиппинское море зашёл отряд кораблей ВМФ России
В Филиппинское море, расположенное в западной части Тихого океана, для выполнения поставленных задач зашёл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ТОФ. «Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корабля управления «Маршал Крылов»...
17 июня 2022
«Не друзья» — как западные санкции «выстрелили в ногу» иностранному бизнесу
Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против...
15 марта 2022
Захарова оценила решение Микронезии о разрыве дипотношений с Россией
Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о том, что они разрывают свои отношения с Россией. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса —...
26 февраля 2022
Захарова: США понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине
США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв дипотношений Федеративных штатов Микронезии с Россией. «Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать...
26 февраля 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В МИД РФ отреагировали на планы США по расширению присутствия в Австралии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии. «Это же в рамках «зелёной экономики» всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать, — написала Захарова в телеграм-канале...
30 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Поврежденная подлодка ВМС США прибыла на остров Гуам своим ходом
Атомная подводная лодка USS Connecticut американских ВМС, получившая повреждения в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, вернулась 8 октября на военно-морскую базу США на острове Гуам. Об этом сообщил телеканал CNN. Представитель ВМС отметил, что передняя часть...
9 октября 2021