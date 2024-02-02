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Найдено 252 материала
Новости Пуэрто-Рико
Сооснователь Google Ларри Пейдж купил остров за $32 млн
Сооснователь американской компании Google Ларри Пейдж купил остров Кайо-Норте в Карибском море, около Пуэрто-Рико. Об этом сообщил портал Business Insider. По информации издания, Пейдж купил остров в 2018 году за $32 млн. Отмечается, что площадь Кайо-Норте составляет 1,2 кв. км, он является самым...
2 февраля 2024
Пуэрто-Рико, возможно, будет двигаться по пути независимости
Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за то, чтобы позволить пуэрториканцам определять политическое будущее острова, сообщает 15 декабря New York Times. Принятый законопроект устанавливает условия проведения пуэрториканского референдума, на которые может быть вынесено три...
16 декабря 2022
В Пуэрто-Рико зафиксировали рост числа банкротств предприятий
Несмотря на официальные заявления об экономическом росте, в Пуэрто-Рико сейчас зарегистрировано 207 банкротств предприятий за первые 10 месяцев 2022 года, что на 17,6% больше, чем в 2021 году. Об этом пишет издание Sin Comillas. Этот показатель является самым высоким за данный период с 2019 года...
17 ноября 2022
Назван лучший артист 2022 года по версии Apple Music
Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окпсио) стал артистом года по версии Apple Music. Об этом сообщается на сайте компании Apple. Исполнитель отмечен за мастерство и влияние его музыки на мировую культуру. Уточняется, что его пластинка Un Verano Sin Ti также стала самым...
10 ноября 2022
На острове возле Пуэрто-Рико обнаружили более 100 гаитянских мигрантов
Специалисты управления окружающей среды и природных ресурсов Пуэрто-Рико обнаружили на необитаемом острове недалеко от пуэрториканской территории 103 гаитянских мигранта, заявил журналистам представитель Таможенно-пограничной службы США Джеффри Кинонес. Группа состояла из 60 женщин, в том числе 3...
19 октября 2022
В Пуэрто-Рико последствия урагана «Фиона» вызвали вспышку лептоспироза
В Пуэрто-Рико после наводнений, вызванных в ряде районов обрушившимся на остров в сентябре ураганом «Фиона», зафиксирован резкий рост заражаемости лептоспирозом. Это следует из опубликованных 10 октября данных департамента здравоохранения этого ассоциированного с США островного государства. В...
11 октября 2022
В Пуэрто-Рико без света после урагана продолжают жить 120 тысяч домов
Примерно 120 тысяч домов и предприятий в Пуэрто-Рико остаются без электричества спустя две недели после урагана «Фиона», спровоцировавшего отключение света во всех частях острова c населением 3,3 миллиона человек, сообщает 3 октября Reuters. Сильный ураган обрушился на остров днем 18 сентября...
3 октября 2022
Байден выделит $60 млн на восстановление Пуэрто-Рико после урагана
Президент США Джо Байден планирует выделить более $60 миллионов на помощь Пуэрто-Рико для возмещения ущерба, нанесенного острову после урагана «Фиона», сообщает 3 октября Reuters. Правительство США окажет поддержку штатам Флорида и Южная Каролина, которые также сильно пострадали от урагана «Иэн»...
3 октября 2022
Около 233 тысяч домов в Пуэрто-Рико остаются без света после урагана
Более 233 тысяч домов и предприятий все еще остаются без электричества из-за урагана «Фиона» в Пуэрто-Рико, сообщает 30 сентября UPI. Сильный ураган обрушился на остров США днем 18 сентября, принеся с собой проливные дожди. В результате разрушился как минимум один мост и началось наводнение. Далее...
30 сентября 2022
780 тысяч человек остаются без света после урагана в Пуэрто-Рико
Более 780 тысяч человек остаются без электричества в Пуэрто-Рико 26 сентября спустя неделю после урагана «Фиона», сообщает UPI со ссылкой на данные компании LUMA Energy и сайт PowerOutage. us. При этом в центральной части острова без электричества продолжают жить примерно 60% потребителей. В...
26 сентября 2022
В Пуэрто-Рико 928 тысяч домов остаются без электричества после урагана
Примерно 928 тысяч домохозяйств и предприятий остаются без электричества в Пуэрто-Рико спустя шесть дней после удара урагана «Фиона», 18 сентября вызвавшего отключение электроэнергии примерно у 3,3 миллиона человек, сообщает 23 сентября Reuters. Сейчас ураган «Фиона» преодолевает Бермудские острова...
23 сентября 2022
Байден поручил оказать помощь Пуэрто-Рико, пострадавшему от урагана «Фиона»
Президент США Джо Байден 21 сентября объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана «Фиона» и поручил предоставить этому ассоциированному с США государству дополнительную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. В заявлении американской администрации отмечается, что федеральная...
22 сентября 2022
Более 1 млн человек остались без электричества в Пуэрто-Рико после урагана
Более миллиона человек остались без электричества из-за урагана «Фиона» в Пуэрто-Рико, сообщает UPI. Сильный ураган обрушился на остров США днем 18 сентября, принеся с собой проливные дожди. В результате разрушился как минимум один мост и началось наводнение. К полудню 19 сентября около 1,3...
19 сентября 2022
Ураган «Фиона» обрушился на юго-восточное побережье Пуэрто-Рико
Ураган «Фиона» достиг юго-восточного побережья Пуэрто-Рико. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба национального центра по наблюдению за ураганами США. Сообщается, что скорость порывов ветра в пределах урагана составляет порядка 40 метров в секунду. Отмечается, что сейчас ураган «Фиона»...
19 сентября 2022
В США сообщили об усилении шторма «Фиона» до урагана первой категории
Тропический шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом 18 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США. Сообщается, что скорость порывов ветра этой стихии составляет 35,7 метров в секунду. Этот ураган находится в 80 км к югу от...
18 сентября 2022