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Новости Китая
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в Арктике
Армия США активно ведёт подготовку военных к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов двум другим державам. Об этом написало американское издание Business Insider. По мнению авторов, подготовка армии к войне в Арктике отражает растущее беспокойство Штатов из-за активности России и Китая...
14 марта 2024
Ван Вэньбинь отметил позицию России по недопустимости ядерной войны
Китая всегда выступал за то, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах применения Россией своего ядерного...
13 марта 2024
Конгресс США поддержал законопроект о возможном запрете TikTok
Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. «За» проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против — 65. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в...
13 марта 2024
Эксперт оценил предупреждение разведки США о возможных стычках Индии и КНР
Предупреждение американской разведки о возможных стычках между военными Индии и Китая в Гималаях, скорее всего, является попыткой оказать давление на Индию, чтобы она более активно поддержала политику США в этом регионе. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент института стран...
13 марта 2024
В ЕС ожидают мирового финансового кризиса из-за исков России к Euroclear
Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных...
новость часа
13 марта 2024
В Кремле заявили об отсутствии угроз от роста объёма торговли с Китаем
Развитие торговых отношений России и Китая не несёт в себе угрозы зависимости. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не видим в этом экономических и политических угроз», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле зависимости Москвы...
12 марта 2024
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников»...
12 марта 2024
МИД РФ прокомментировал инициативу Китая по сдерживанию ядерного оружия
Любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать в комплексе, заявили в МИД России, комментируя слова главы департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо о том, что страны с ядерным оружием должны первыми подписать договор о взаимном ненападении и...
11 марта 2024
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim. На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана...
11 марта 2024
Австралиец, приговорённый к казни в Китае, избежит смерти, соблюдая правила
Гражданин Австралии Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни за шпионаж, избежит смерти при соблюдении правил. Соответствующее заявление сделал 11 марта посол КНР в Австралии Сяо Цянь в ходе бизнес-конференции в Сиднее. Дипломат напомнил, что австралийский писатель и блогер Ян Хэнцзюнь...
11 марта 2024
Орбан счёл возможным заключение торгового соглашения между США и Китаем
США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень...
11 марта 2024
В Китае заявили о риске массового распространения «болезни X»
Возможность глобального распространения неизвестного заболевания «болезни Х» растёт, но пандемии можно избежать, заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн. «Риски глобальной пандемии продолжают расти из-за таких факторов, как ускорение...
9 марта 2024
СМИ узнали о подготовке США к «ядерному удару» России по Украине
США с конца 2022 года готовятся к тому, что Россия якобы может нанести удар по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из администрации главы Белого дома. США должны были составить планы, чтобы отреагировать...
9 марта 2024
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024