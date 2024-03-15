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Новости Таиланда
Таиланд первым за рубежом начал голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента РФ началось в Таиланде на избирательном участке на территории генконсульства России на Пхукете. Королевство стало первым зарубежным государством, где началось основное голосование. Генконсул Владимир Соснов рассказал ТАСС, что на выборах президента РФ в 2018 году...
15 марта 2024
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
В Таиланде напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды
В Таиланде статуя Будды пронзила грудь 49-летнему мужчине, напавшему на монаха и устроившему в храме погром, сообщил The Thaiger. Трагический случай произошёл в провинции Чонбури 27 февраля. Местные жители обратились в полицию и рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина...
29 февраля 2024
В Таиланде напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды
В Таиланде статуя Будды пронзила грудь 49-летнему мужчине, напавшему на монаха и устроившему в храме погром, сообщил The Thaiger. Трагический случай произошёл в провинции Чонбури 27 февраля. Местные жители обратились в полицию и рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина...
29 февраля 2024
ЕС ввёл санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 23 февраля на сайте Европейского совета. ЕС обвинил эти компании в «помощи России» при обходе введённых против неё...
23 февраля 2024
Рэпер Matrang заявил, что вернётся в Россию и уйдёт из музыки
Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов), в последнее время проживавший в Таиланде, готовится вернуться в Россию и уйти из музыки. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. По словам 28-летнего исполнителя, мать хочет его «от чего-то лечить», однако он полностью здоров психически и «чист от тяжёлых...
18 февраля 2024
Лидер группы «Би-2» опубликовал фото из тюрьмы в Таиланде
Лидер группы «Би-2» Лёва ( Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии из камеры тюрьмы в Таиланде, где сидели музыканты. Он написал, что это...
10 февраля 2024
Теннисистка Шнайдер выиграла первый титул WTA в карьере
Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер стала победительницей турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В финале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Для Шнайдер...
4 февраля 2024
На острове Пхукет проживают около 10 тысяч россиян, рассказал генконсул
На таиландском острове Пхукет на долгосрочной основе живут около 10 тысяч граждан России, за последний год этот показатель вырос вдвое, рассказал 4 февраля генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов. «На данный момент на Пхукете проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам...
4 февраля 2024
Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира в Таиланде
Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В полуфинале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван, которая является 40-й ракеткой мира. Встреча продлилась 1 час и 40 минут и завершилась...
3 февраля 2024
МИД РФ: «Би-2» из своего нарушения закона сделала шоу и боится разоблачения
Российских журналистов не допустили на пресс-конференцию рок-группы «Би-2» в Тель-Авиве, которая проходила после прилёта музыкантов из Таиланда. Об этом сообщили в МИД РФ. По мнению дипмиссии, в соцсетях распространяется дезинформация о ситуации с задержанием участников группы «Би-2» в Таиланде...
новость часа
2 февраля 2024
Лидер «Би-2» признал нарушение закона Таиланда, но обвинил в своих бедах РФ
Лидер группы «Би-2» Лёва ( Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории. «Нам все говорили о том, что это русский след, что это...
1 февраля 2024
Солист «Би-2» заявил, что наказание в Таиланде было «несоизмеримым»
Солист группы «Би-2» Лёва ( Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но назвал наказание несоизмеримым. Об этом он сообщил 1 февраля. «Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что...
1 февраля 2024
Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
Все задержанные в Таиланде члены рок-группы «Би-2» в результате содействия израильских дипломатов освобождены и вылетели в Израиль, сообщила 31 января пресс-служба МИД еврейского государства. «Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся...
1 февраля 2024
МИД Израиля: всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда
Все семь музыкантов рок-группы «Би-2» с помощью МИД Израиля и посольства еврейского государства в Таиланде освобождены. Шесть участников, включая троих израильских граждан, уже вылетели в Израиль. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны. При этом солист группы прибыл в Израиль 31...
31 января 2024