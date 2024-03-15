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Новости Германии
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине оружейные заводы
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
15 марта 2024
Бундестаг снова отклонил проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus
Бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предлагающей отправить Киеву ракеты Taurus. Голосование прошло 14 марта. За рекомендацию комитета бундестага по внешней политике отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690, против — 190, ещё пятеро воздержались. Как ранее сообщало ИА Регнум...
14 марта 2024
В Германии заявили о слабости Запада против России
На Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины. Кроме того, оказались неэффективными антироссийские санкции, написал в статье для немецкого журнала Focus журналист Габор Штайнгарт. «Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него...
14 марта 2024
Минобороны Германии подтвердило сообщения о модернизации ракет Taurus
Модернизация крылатых ракет Taurus является регулярным процессом, не связанным с дискуссиями по их отправке на Украину. Об этом заявили в министерстве обороны Германии. По словам представителя оборонного ведомства, через определённые промежутки времени каждый хранящийся боеприпас Taurus проверяется...
13 марта 2024
Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ по позициям России. Об этом Шольц заявил 13 марта, выступая перед парламентом. «Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только в случае, если при этом будут также...
13 марта 2024
Западные СМИ увидели предупреждение в словах Путина о ядерном оружии
Несколько ведущих западных СМИ 13 марта обратили особое внимание на заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ применить ядерное оружие и условиях, при которых это произойдёт. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применять оружие, в том...
13 марта 2024
Желавшего получить российский паспорт футболиста вызвали в сборную Германии
Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky Sport. По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона в команду на мартовские матчи. В текущем сезоне...
13 марта 2024
Путин назвал угрозы атаковать Крымский мост фантазиями офицеров ФРГ
Переговоры немецких офицеров на тему возможных ракетных ударов по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но это не более чем фантазия. Своим выводом в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» поделился президент РФ Владимир Путин. «В Германии существуют проблемы...
новость часа
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
В Германии не увидели эффективности от западных санкций против России
Бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс заявил, что санкции Запада не смогли подорвать экономику России. О своих выводах после неоднократных поездок в РФ предприниматель рассказал в интервью изданию Die Welt. «Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы всё ещё ждём...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Бундестаг: суть скандала с утечкой разговора офицеров в его содержании
Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт считает, что скандал вокруг слива разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus заключается не столько в самом факте перехвата беседы, сколько в сути беседы. Об этом политик сказала в эфире...
13 марта 2024
Хотят ли бюргеры войны: немцам пытаются вернуть утраченную воинственность
В то время как со страниц немецкой печати и с экранов новостных выпусков общественно-правового вещания не сходит воинственная антироссийская риторика разжигателей войны с депутатскими мандатами, подавляющее большинство немецких бюргеров продолжает занимать в вопросе поддержки Украины существенно...
12 марта 2024
Власти ФРГ решили привести в состояние готовности все Taurus, пишет СМИ
Немецкие власти решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus, пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в общей сложности Вооружённые силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество...
12 марта 2024