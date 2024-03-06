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Найдено 273 материала
Новости Замбии
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
В Британии призвали активнее работать с Африкой после её саммита с Россией
Британия должна более активно взаимодействовать с африканскими странами по «реально устойчивым мерам безопасности», заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times. Его разговор с журналистами опубликовали сразу после окончания саммита Россия — Африка...
31 июля 2023
АвтоВАЗ может создать для ЮАР праворульные версии автомобилей
АвтоВАЗ может создать праворульные версии автомобилей для рынка ЮАР. Об этом 27 июля заявил президент компании Максим Соколов. «На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части новой продуктовой линейки с правым рулем для...
27 июля 2023
СМИ: главы семи стран Африки намерены обсудить с Путиным Украину
Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники. К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге)...
15 июля 2023
Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль...
18 июня 2023
Путин предложил лидерам стран Африки прогуляться на катере
Президент России Владимир Путин по завершению переговоров с главами африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге предложил им прогуляться на катере по заливу до Петергофа. Об этом в субботу, 17 июня, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами. «По...
17 июня 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023
Путин обсудит будущее зерновой сделки с главами стран Африки
Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге обсудит предложенную ими мирную инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине и будущее зерновой сделки. На переговоры прибыли президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Коморских...
17 июня 2023
Зеленский заявил, что не понимает решения глав стран Африки посетить Россию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает причин поездки лидеров африканских стран в Россию 17 июня. «Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран...
17 июня 2023
Шесть стран Африки выступили за остановку войны между Украиной и Россией
Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал об этом...
23 мая 2023
МИД России обсуждает безвизовый режим с несколькими странами мира
Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией...
16 января 2023
Президент Замбии отменил смертную казнь
В Замбии отменена смертная казнь. Об этом 24 декабря сообщает новостной портал Zambia 24. По информации телеканала, президент страны Замбии Хакаинде Хичилема подписал указ об отмене смертной казни в стране. Кроме этого, глава государства аннулировал закон, предусматривающий наказание за оскорбление...
24 декабря 2022
Эфиопия расследует гибель 27 мигрантов в Замбии
Власти Эфиопии расследуют гибель 27 эфиопских граждан, тела которых были обнаружены на окраине замбийской столицы Лусаки, сообщило государственное информационное агентство Эфиопии. По информации журналистов, указанные лица пытались нелегально переправиться в ЮАР. Все погибшие были мужчинами в...
14 декабря 2022
В пригороде столицы Замбии найдены тела 27 мигрантов
В одном из пригородов Лусаки, столицы Замбии, обнаружено не менее 27 тел иностранных граждан, предположительно мигрантов. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель полиции страны Дэни Мвейл. «Тела 27 иностранных граждан найдены на дороге в районе Минвуд-Хоси», — приводит слова Мвейла...
11 декабря 2022