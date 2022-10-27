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Найдено 73 материала
Новости Доминики
В ООН предложили ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022
Отстранить Иран от чемпионата мира по футболу — 2022 и заменить его на Италию предложил посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли. Об этом 27 октября сообщает Football Italia. Замполли обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино: «В...
27 октября 2022
Сеть: «Моё почтение!» — девять американских государств пошли против США
Решение сразу девяти стран — участниц Организации американских государств (ОАГ) отказаться от поддержки антироссийской резолюции, призывающей прекратить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение...
8 октября 2022
Семь стран Латинской Америки не поддержали заявление ОАГ по России
Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика не поддержали совместное заявление Организации американских государств (ОАГ) с осуждением действий России на территории бывш. УССР. Резолюция была представлена на 52-й Генеральной Ассамблее ОАГ в перуанской столице Лиме. Документ также не был подписан...
7 октября 2022
Девять стран ОАГ не поддержали антироссийскую резолюцию по СВО
Сразу девять стран — участниц Организации американских государств не поддержали антироссийскую резолюцию, призывающую прекратить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса и России от неонацистского киевского режима. Об этом сообщает блог ОАГ. Против принятия такой резолюции выступили...
7 октября 2022
В Пуэрто-Рико из-за приближения «Фионы» объявили штормовое предупреждение
В Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах объявили предупреждение в связи с приближением тропического шторма «Фиона». Об этом со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США 16 сентября сообщает телеканал CNN. По данным метеорологов, тропический шторм «Фиона», скорость...
17 сентября 2022
Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк
Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в...
28 мая 2022
Боливарианский альянс пригласит спортсменов из России на региональные игры
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в...
25 мая 2022
Премьер Доминики получил высший знак отличия на Кубе
Кубу следует прославлять, приветствовать и чествовать. Об этом заявил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит, получив орден Хосе Марти — высший знак отличия, присуждаемый на Кубе, сообщает Prensa Latina. Скеррит, находящийся с официальным визитом в Гаване до 27 апреля, получил награду от...
27 апреля 2022
Премьер Доминики получит награду из рук президента Кубы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель примет в столичном Дворце революции премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита. Об этом пишет Prensa Latina. В этот день Скеррит отдаст дань памяти Хосе Марти в мемориале, посвященном национальному герою Кубы, где он будет награжден высшим знаком отличия...
26 апреля 2022
Россия сняла связанные с COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран
Ранее введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на регулярное и нерегулярное авиационное сообщение с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Ираном снимает на взаимной основе Россия. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Росавиации...
11 марта 2022
Турфирмы Забайкалья прекратили продажу туров в ряд стран
Турфирмы и туроператоры Забайкалья сообщают, что продажа туров в ряд стран уже прекращена. Как пояснила 2 марта помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская, к примеру, из Мексики, Кубы, Венесуэлы и Доминиканы туристы сейчас могут только вернуться обратно в Россию...
2 марта 2022
«Аэрофлот» выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза граждан России
Компания «Аэрофлот» планирует выполнить регулярные рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба авиаперевозчика. Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»...
1 марта 2022
Президент Доминиканы отменил все ограничения и призвал граждан прививаться
Решение отменить все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, принял президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба доминиканского лидера. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений —...
17 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения штаммом «Омикрон»
В Нижегородской области по состоянию на 25 января выявили 25 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости» По данным...
25 января 2022