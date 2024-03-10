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Новости Сербии
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Германия готовится к войне с Россией, заявили в Сербии
Власти Германии не скрывают, что ведут подготовку к войне с Россией. Об этом 5 марта написал обозреватель сербского издания «Политика» Озрен Миланович. «Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в...
9 марта 2024
Путин назвал особенными отношения России и Сербии
Отношения Российской Федерации и Сербии, остававшиеся на протяжении веков верными союзниками, носят особый характер. Об этом в среду, 6 марта, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестиваля молодёжи. «Отношения России и Сербии носят особый характер… Я всегда с...
6 марта 2024
Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Сербией
Певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта сообщили в Российском футбольном союзе. «Пелагея исполнит гимн России перед матчем с Сербией», — проинформировал РФС. Матч между командами России и Сербии пройдёт 21 марта...
5 марта 2024
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
В сложившейся ситуации нельзя исключить возможность отправки Западом своих военных в зону боевых действий на Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии. «Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты...
3 марта 2024
В Белграде после протестов сообщили о новых муниципальных выборах
После массовых протестов оппозиции в Белграде проведут новые муниципальные выборы. Такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), сообщил её вице-президент и исполняющий обязанности мэра столицы страны Александр Шапич. «Мы подняли планку легитимности. Мы приняли решение в ущерб...
3 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве РФ
Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана в адрес главы сербского государства Александра Вучича в якобы его пособничестве России. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили на официальном сайте сербского...
25 февраля 2024
ЕС ввёл санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 23 февраля на сайте Европейского совета. ЕС обвинил эти компании в «помощи России» при обходе введённых против неё...
23 февраля 2024
В бундестаге призвали построить новый миропорядок с участием России
Европейские политики должны сосредоточить свои усилия на мирном урегулировании конфликтов и формировании в Европе нового миропорядка с участием России. Такое мнение высказал на заседании парламента ФРГ депутат бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи. «То, в чем мы действительно нуждаемся, так...
22 февраля 2024
Военный эксперт усомнился в данных об ударе по Белгороду сербскими ракетами
К любой информации о том, что против мирных жителей России были применены со стороны ВСУ оружие и боеприпасы сербского производства, нужно относиться критично. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и...
15 февраля 2024
Эксперты заявили, что ВСУ могли ударить по Белгороду сербскими ракетами
ВСУ могли ударить по Белгороду произведёнными в Сербии ракетами повышенной дальности, сообщил 15 февраля Telegram-канал «Военный осведомитель». В публикации представлены фотографии с места событий. «Данные ракеты G2000 сербского производства с изменённой маркировкой уже ранее были замечены на...
15 февраля 2024
Бывший генерал СБУ попросил политического убежища в одной из стран G7
Бывший глава управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины генерал Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщила украинская служба «Би-би-си». Наумов заявил, что вернётся на Украину только тогда, когда его там будет ждать...
14 февраля 2024
Путин поздравил президента Сербии Вучича с Днём государственности
Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, проводимый Белградом в сложных международных обстоятельствах. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной сербскому президенту Александру Вучичу по случаю Дня государственности Сербии...
14 февраля 2024
Болельщики сербской «Црвены Звезды» пришли на матч с российскими флагами
Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» принесли на трибуны домашнего стадиона «Райко Митич» в Белграде российские флаги, сообщило 10 февраля онлайн-издание Butasport. На матч 20-го тура сербской Суперлиги 2023/24 болельщики «Црвены Звезды» принесли десятки российских флагов...
11 февраля 2024