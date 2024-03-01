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Найдено 115 материалов
Новости Восточного Тимора
Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии
Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. «Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от...
1 марта 2024
В Восточном Тиморе заявили об ответственности США за ситуацию на Украине
Президент Восточного Тимора и нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта заявил, что Соединённые Штаты, являющиеся сверхдержавой и лидером НАТО, частично несут ответственность за ситуацию на территории Украины. Об этом 30 сентября сообщил японский журнал Nikkei Asia. «США в случае с Украиной частично...
30 сентября 2023
Три американских морпеха погибли при крушении вертолёта в Австралии
Жертвами крушения американского вертолёта у побережья Австралии стали трое морских пехотинцев, сообщило 27 августа агентство AFP со ссылкой на военных. «Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли», — говорится в сообщении. Ещё пять человек доставили в...
27 августа 2023
АСЕАН примет в свой состав Восточный Тимор
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готова принять в свой состав качестве одиннадцатого члена организации Восточный Тимор. Об этом 11 ноября говорится в официальном заявлении ассоциации. «Мы, лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, договорились в принципе принять Восточный...
11 ноября 2022
Восточный Тимор просит Индонезию о помощи в развитии телекоммуникаций
Министр парламента и социальных коммуникаций Восточного Тимора Франциско Джеронимо нанес визит вежливости в компанию Telkom в Индонезии, сообщает CNN Indonesia. «Как ведущая цифровая телекоммуникационная компания в Индонезии, TelkomGroup намерена продолжать работать и поддерживать правительство и...
1 ноября 2022
Индонезия налаживает с Восточным Тимором связи в сфере цифровых технологий
Индонезия готова помочь Восточному Тимору оптимизировать цифровой сектор, сообщает Antara. Министр связи и информационных технологий Индонезии Джонни Плейт встретился с представителями Восточного Тимора. «Мы обсудили сотрудничество в нескольких областях в соответствии с функциями и обязанностями...
26 октября 2022
Главы МИД Индонезии, Австралии и Восточного Тимора намерены укреплять связи
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди председательствовала на трехсторонней встрече Индонезия-Австралия-Восточный Тимор, на которой обсуждались усилия по сотрудничеству для ускорения экономического восстановления, сообщает Antara. На совместной встрече с министром иностранных дел...
21 сентября 2022
В Монголии начались международные учения спасателей
Международные учения «Гобийский волк — 2022» организованы спасателями Монголии вместе с военнослужащими США около границы с Китаем. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба главного монгольского управления по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что учения начались в одной из наиболее крупных...
5 сентября 2022
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Восточного Тимора
В море Банда у северного побережья Восточного Тимора 18 августа произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 150 километрах к северу от города Дили (193 тысячи жителей)...
18 августа 2022
АСЕАН ускорит процесс вступления Восточного Тимора
Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились ускорить процесс подачи заявки на вступление Восточного Тимора в ассоциацию, сообщает Antara. «Надеюсь, что с политической приверженностью, изложенной в этом совместном коммюнике, Восточному Тимору пора...
11 августа 2022
В Индонезии стартовали военные учения Super Garuda Shield 2022
Командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса с командующим генералом США Чарльзом Флинном официально открыл совместные военные учения под названием Super Garuda Shield 2022, сообщает CNN Indonesia., — заявил Андика Перкас в своем выступлении. Напомним, Super Garuda Shield 2022 —...
3 августа 2022
Солдаты Индонезии и США приступили к масштабным военным учениям
Тысячи индонезийских и американских солдат начали двухнедельные совместные военные учения, целью которых, по мнению Вашингтона, является содействие «региональному сотрудничеству» в условиях напряженности в отношениях с Китаем, сообщает издание Le Figaro., — заявил журналистам в Джакарте командующий...
1 августа 2022
Австралия выделила деньги на борьбу с ящуром в тихоокеанских странах
15 июля федеральное правительство Австралии объявило о выделении 14 миллионов австралийских долларов (или 9,5 млн долларов США) на борьбу с распространением ящура в некоторых тихоокеанских странах. Об этом сообщил телеканал Nine News. Пакет помощи также будет направлен на предотвращение...
15 июля 2022
Землетрясение у побережья Восточного Тимора может вызвать цунами
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Восточного Тимора, сообщает Detik.. Восточный Тимор и Индонезия находятся в районе Тихоокеанского «огненного кольца». Восточный Тимор с населением 1,3 млн человек является самой молодой страной в Юго-Восточной Азии. Восточный Тимор...
27 мая 2022
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов провинции Малуку на востоке Индонезии, сообщает пресс-служба индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства страны. Точных сведений об эпицентре землетрясения пока не приводилось. Известно лишь, что угрозы цунами...
27 мая 2022