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Найдено 583 материала
Новости Панамы
Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Чёрном море
В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины. Судно направлялось в один из дунайских портов для загрузки зерном. «В Чёрном море...
28 декабря 2023
Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме
Пока весь мир следит за драматическими перипетиями на Ближнем Востоке, другая часть света тоже поставила режим спокойной жизни на паузу. В двадцатых числах октября тысячи панамских граждан вышли на улицы столицы, провинциальных городов и деревень, чтобы выразить протест действиям национального...
6 ноября 2023
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы
У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в соцсети X. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 28 августа в 23:59 по местному времени (07:59 мск 29 августа), эпицентр располагался в 61 км от города...
29 августа 2023
США обвинили Иран в захвате нефтяного танкера
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер, который шел под флагом Панамы. Об этом 3 мая сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Пятого флота. «Танкер вышел из Дубая и следовал транзитом из Персидского залива в порт...
3 мая 2023
США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи...
2 марта 2023
В Панаме при падении автобуса с обрыва погибли более 30 человек
В Панаме автобус с мигрантами упал с обрыва, не менее 33 человек погибли, сообщает местная газета Siglo со ссылкой на пожарную службу. Отмечается, что ДТП произошло около 4:40 утра (12:40 мск). Перевозивший мигрантов автобус упал со скалы в провинции Чирики. «В больницы были отправлены 23...
15 февраля 2023
Пожар на корейском судне с экипажем из РФ ликвидировали
Возгорание, произошедшее на корейском судне Ah Shin, на борту которого находится экипаж из России, ликвидирован. Об этом 6 февраля сообщил заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук. «По нашим сведениям, пожар потушен, судно стоит на рейде в ожидании...
6 февраля 2023
Во Вьетнаме сообщили о произошедшем на борту грузового судна AH SHIN пожаре
Грузовое судно AH SHIN, находящееся во вьетнамских водах, сообщило о произошедшем на борту пожаре, передает Thông tấn xã Việt Nam (Вьетнамское информационное агентство). «Вечером воскресенья, 5 февраля, администрация порта Вунгтау получила информацию о том, что грузовое судно AH SHIN под флагом...
6 февраля 2023
У берегов Турции произошел взрыв на сухогрузе
Один человек пропал без вести в результате взрыва на сухогрузе у берегов Турции. Об этом 25 декабря сообщает телеканал Al Hadath. По предварительным данным, инцидент произошел в Черном море на судне под панамским флагом, которое направлялось на погрузку угля в порт Трабзон. Причина взрыва — утечка...
25 декабря 2022
Движение по участку Панамского канала приостановили из-за пожара
Движение судов по шлюзу «Мирафлорес» Панамского канала было приостановлено из-за пожара, 15 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию канала. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Панамский канал разделен на три шлюза: однокамерный «Педро Мигель»...
16 декабря 2022
Колумбия проведет военную операцию против вооруженных группировок
Власти Колумбии начнут военную операцию против незаконных вооруженных формирований, орудующих в приграничных районах страны, заявил на пресс-конференции колумбийский министр внутренних дел Альфонсо Прада. По словам главы ведомства, правительство республики введет переговоры с соседними...
29 ноября 2022
Экипажу под удобным флагом отказывают в основных правах — профсоюз моряков
Инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) 15 ноября посетили балкер Golden Flame (флаг Панамы) у причала морского торгового порта Восточный в бухте Врангеля в приморской Находке. Судно стоит под погрузкой угля с назначением на порты Южной Кореи...
16 ноября 2022
Президент Панамы отправится в США на медобследование
Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправится 12 ноября в США для повторного медицинского обследования, так как страдает миелодиспластическим синдромом. Об этом пишет Prensa Latina. После диагностирования заболевания, по рекомендации семейных врачей в июле 2022 года, президент сдал первые анализы...
11 ноября 2022
Президент Панамы поедет в США на медицинское обследование
Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправиться в американский город Хьюстон (штат Техас), где пройдет медицинское обследование в рамках лечения заболевания крови, известного как миелодисплазия. Об этом говорится в заявлении панамского лидера. По словам главы республики, он будет находиться в США...
11 ноября 2022
В Панаме муниципалитет принял решение провести Рождественский парад
Решение о проведении Рождественского парада приняли власти города Панамы. Об этом 10 ноября сообщил информационный портал La Estrella De Panama. По решению муниципалитета Рождественский парад состоится 11 декабря, на организацию праздничного шествия власти запланировали выделить $2,8 млн. Парад...
11 ноября 2022