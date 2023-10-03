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Найдено 114 материалов
Новости Содружества Багамских Островов
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Путин поменял посла России на Кубе
Президент России Владимир Путин назначил послом России на Кубе Виктора Коронелли, сняв с этой должности Андрея Гуськова. Соответствующие указы главы государства были обнародованы 10 февраля. «Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике...
10 февраля 2023
В Гаити приостановил работу ряд посольств из-за массовых протестов
Ряд диппредставительств в столице Гаити приостановил работу из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, сообщает агентство EFE. На фоне массовых протестов сотрудников полиции деятельность приостановили посольства Испании, Мексики, Содружества Багамских Островов, США и Франции. Иностранным...
28 января 2023
МИД России обсуждает безвизовый режим с несколькими странами мира
Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией...
16 января 2023
Багамы экстрадировали в США основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида
Основателя криптовалютной биржи FTX, который являлся её главным исполнительным директором, Сэма Бэнкмана-Фрида власти Багамских Островов экстрадировали в США, написало Associated Press. Читайте также: В США обанкротилась криптобиржа FTX В Штатах Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве и...
22 декабря 2022
Ураган «Николь» вызвал наводнение на Багамских островах
Тропический шторм «Николь» усилился до урагана, ударив по Багамским островам, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США. Сейчас скорость ветра внутри циклона достигает 120 км в час. Глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских Островов Стивен Рассел заявил, что...
10 ноября 2022
Багамские Острова готовы по просьбе ООН отправить войска на Гаити
Багамские Острова направят войска или полицию на Гаити в составе миротворческих сил, если об этом попросит Организация Объединенных Наций или Карибское сообщество, заявил 18 октября министр правительства островов на фоне усугубления гуманитарого кризиса на Гаити. Об этом сообщает Reuters. Напомним...
18 октября 2022
На Багамах выявили первый за пять лет случай холеры
На Багамских Островах впервые с 2017 года зарегистрировали случай заражения холерой. Об этом 13 октября сообщает министерство здравоохранения Содружества Багамских Островов. «Случай заражения холерой зарегистрирован на острове Нью-Провиденс. Пациент — 52-летний мужчина, гражданин Содружества...
14 октября 2022
Багамские острова ограничивают цены на основные продукты питания
Багамские острова планируют ввести временный контроль за ценами для помощи семьям в борьбе с растущей глобальной инфляцией. Новые меры затронут 38 основных продуктов питания, включая яйца, хлеб, а также гигиенические принадлежности, сообщает 13 октября Reuters. Премьер-министр Багамских Островов...
13 октября 2022
На Багамах акула напала на туристку из США
Акула атаковала 58-летнюю американскую туристку, прибывшую с семьей на Багамские острова. Об этом агентству Reuters сообщили в полиции островного государства. В результате нападения женщина погибла. Она и ее родственники прибыли на остров Нью-Провиденс на круизном судне, а позже отправились на...
7 сентября 2022
В Канаде в результате стрельбы в ресторане пострадали два человека
В пригороде Торонто (Канада) два человека получили ранения в результате стрельбы в одном из ресторанов. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CTV. Пострадавшие — 38-летний и 25-летний мужчины — в настоящий момент доставлены в местную больницу. Причины инцидента выясняются. Как сообщило ИА REGNUM...
4 сентября 2022
Багамский легкоатлет убит во время драки на парковке
Багамский легкоатлет Шавес Харт погиб во время криминального инцидента в Северном Абако. Об этом 4 сентября передает Eyewitness News. 3 сентября Харт стал участником драки на парковке. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в Харта. Спустя два часа на место преступления...
4 сентября 2022
США заявили о всплеске контрабанды оружия на Гаити и Карибы
В США за последние месяцы зафиксирован всплеск контрабанды оружия в страны Карибского бассейна, а так же на Гаити, в связи с чем правительство страны обещает активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей, подпитывающей бандитизм, сообщает 17 августа Reuters. Ранее на Гаити произошли...
17 августа 2022
Полиция Багамских Островов расследует внезапную смерть туриста из США
Полиция Багамских Островов расследует смерть американского туриста на острове Эксума, передаёт 16 августа Reuters. Сообщается, что находившийся на отдыхе 70-летний мужчина внезапно скончался. В полиции не видят оснований полагать, что его смерть имела криминальный характер, тем не менее тело...
16 августа 2022