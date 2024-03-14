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Новости Литвы
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства. «Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой...
14 марта 2024
Эксперт высмеял заявление Латвии о железном занавесе с Россией
Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах по созданию железного занавеса между Россией и странами Прибалтики является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета...
14 марта 2024
Россиянам рассказали, что делать в случае изъятия автомобиля в Литве
Изъятие автомобиля с российскими номерами в Литве можно сравнить с пиратством. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский. Литовский таможенный департамент 12 марта сообщил, что на...
13 марта 2024
В Литве неизвестный напал на Леонида Волкова*
В Вильнюсе неизвестный мужчина напал на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован) Леонида Волкова (признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом рассказала Кира Ярмыш (физическое лицо, признанное в РФ...
13 марта 2024
Таможня Литвы задержала первый автомобиль с российскими госномерами
Первый автомобиль с российскими регистрационными номерами задержан на территории Литвы, сообщил 12 марта литовский таможенный департамент. Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Белоруссии. «На КПП в населённом пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими...
12 марта 2024
МИД России ввёл санкции в отношении 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы
Около 350 граждан прибалтийских стран, враждебно настроенных к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба российского МИД. «В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры...
12 марта 2024
Песков сообщил, как РФ ответит на попытки помешать гражданам голосовать
Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на интересы государства и волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
12 марта 2024
Захарова спросила у властей Литвы, отменили ли они границы страны
Единственными «красными линиями» Литвы являются её границы, заявила 11 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале Захарова задалась вопросом, не отметили ли власти Литвы эти линии. «У Литвы из «красных линий» только границы. Неужто сами отменили?» — написала она...
11 марта 2024
МИД Литвы предложил упразднить красные линии по отправке войск на Украину
Обсуждение возможной отправки войск западных стран на Украину и упразднение красных линий являются актуальными темами, для которых настало подходящее время. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France. В интервью Ландсбергис поддержал слова...
11 марта 2024
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024
В Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими госномерами
Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба литовского таможенного департамента в соцсетях. Срок, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерами должны были...
новость часа
11 марта 2024
В Литве назвали число машин с российскими номерами под угрозой конфискации
Автомобили с российскими номерами, оставшиеся на территории Литвы, конфискуют 11 марта. Об этом в эфире литовского радио LRT заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене. Она добавила, что таких транспортных средств в стране находится около пятидесяти. По её словам, это те...
10 марта 2024
Лиепа отреагировала на лишение литовского гражданства
Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа прокомментировала лишение её гражданства Литвы. Артистка заявила, что сделала нравственный выбор и остаётся со своей страной Россией и её президентом. «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего...
7 марта 2024
Шоу сбежавшего в США Незлобина отменили в Литве из-за недостатка русофобии
Критикующему Россию стендаперу Александру Незлобину, сбежавшему в США сразу после начала спецоперации, не дали выступить в Литве. Дом польской культуры в Вильнюсе отменил его концерт. По официальной версии, его перенесли на другие дни. Об этом сообщил портал kontest. lv. Причиной этого стало...
7 марта 2024
Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства республики балерину Илзе Лиепу из-за её поддержки политики России, сообщил 7 марта журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства...
новость часа
7 марта 2024