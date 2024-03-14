Статьи
«Бал вампиров». У России появился новый исторический враг в Европе
Многие обратили внимание на то, что самым ярким моментом широко анонсированного и ожидаемого интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву стала дискуссия о том, «поехала ли крыша» у французского президента Эммануэля Макрона. Африканский контекст, который лежит в основе противоречий и претензиях на...
14 марта 2024
Виктор Васильев
5 контуров будущего. Владимир Путин рассказал, какой будет экономика России
В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране. ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с...
14 марта 2024
Михаил Захаров
«Лежал кусок мяса». В Пермском крае мужчина после лечения остался без кожи
Вместо положенного лечения в больнице житель Пермского края получил страдания и невыносимую боль. После терапии в стационаре и приёма назначенных врачом таблеток мужчина в прямом смысле остался без кожи. Семья К. живёт в рабочем посёлке Октябрьский, в Пермском крае. У 39-летнего Евгения (имя...
14 марта 2024
Анастасия Ординян
Газ-батюшка. Украина хочет сохранить транзит из России, хотя и скрывает это
Украинская ГТС остается «ступенькой эскалации», переступить которую пока никто готов
Непростые газовые отношения Москвы и Киева насчитывают тридцать лет и не менее десяти кризисов, известных под громким названием «газовые войны». Надо думать, со стороны это именно так и могло выглядеть, поскольку Россия трижды полностью перекрывала вентиль и еще несколько раз ограничивала поставки...
14 марта 2024
Денис Давыдов
Кардинальное изменение. Какие беспилотники нужны нашей армии прямо сейчас
На фоне конфликта на Украине, особенно в последний год, не проходит и дня, чтобы не появлялась информация о различных дронах. В первую очередь речь идет о FPV-квадрокоптерах. FPV, т.е. First Person View, в переводе означает «от первого лица». Это означает, что такие аппараты полностью управляются...
14 марта 2024
Алексей Васильев
«Цифровой наркотик». Почему вашингтонские вымогатели решили украсть TikTok
Самая популярная в мире китайская соцсеть TikTok оказалась в шаге от потери доступа на огромный американский рынок. Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла билль, который позволит уже через полгода удалить приложение соцсети из самых популярных цифровых магазинов...
13 марта 2024
Малек Дудаков
Вышла и не вернулась. В Каспийске больше месяца ищут 22-летнюю спортсменку
Больше месяца в Дагестане ищут пропавшую студентку, профессиональную спортсменку Анну Цомартову. 22-летняя девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, проиграла бой, ушла из спорткомплекса и исчезла. Вышла и не вернулась Студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала в...
13 марта 2024
Анастасия Ординян
«Заткнем уши». Польские правители не простили папе «белый флаг» для Украины
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI обсудил ситуацию на Украине, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причиной стал очередной призыв понтифика к переговорам по урегулированию конфликта. В ходе беседы понтифика спросили: «На Украине есть те, кто просит смелости...
13 марта 2024
Кристина Исмагилова
Украинские террористы и западные спецслужбы хотят сорвать выборы в России
Во вторник, 12 марта, войска и диверсанты киевского режима пытались прорвать российскую границу и атаковать Белгородскую и Курскую области. Если оценивать ситуацию с военной точки зрения, атаки провалились. Танки, бронемашины и множество украинских бойцов (в массе своей — из числа российских...
13 марта 2024
Геворг Мирзаян
«Самых слабых защитить не удалось». Латвия приступила к депортации русских
Постоянно проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, стали получать требования покинуть страну. Некоторые, не выдержав давления, начали покидать Латвийскую Республику сами, не дожидаясь насильственного выдворения. Это либо те, у кого есть родственники в России...
13 марта 2024
Виктор Лавриненко
Хотят ли бюргеры войны: немцам пытаются вернуть утраченную воинственность
В то время как со страниц немецкой печати и с экранов новостных выпусков общественно-правового вещания не сходит воинственная антироссийская риторика разжигателей войны с депутатскими мандатами, подавляющее большинство немецких бюргеров продолжает занимать в вопросе поддержки Украины существенно...
12 марта 2024
Грегор Шпицен
Какие цели были у пересекающих границу РФ украинских диверсантов
В ночь с 11 на 12 марта несколько диверсионных групп перешли государственную границу со стороны Украины и вошли на территорию России в Белгородской и Курской областях. Перед вторжением в социальных сетях развернулась масштабная информационная кампания, запущенная неонацистскими организациями...
12 марта 2024
Сергей Адамов
Новая российская разработка для дронов застала ВСУ врасплох
Военнослужащий ВСУ и специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что ВС РФ стали оснащать свои беспилотники катушками оптоволоконного кабеля длиной в 10 километров, который во время полета дрона разматывается в воздухе. По словам Бескрестнова, такому БПЛА не страшна РЭБ, а...
12 марта 2024
Кирилл Велесов
Отчаянные ирландские домохозяйки сорвали планы толерантных элит
Похоже, именно референдумы становятся главными нарушителями политического статуса-кво по всему миру. Прошедший в пятницу референдум в республике Ирландия только подтвердил данный принцип. Публике предлагался радикальный пересмотр конституции. Конституции, которая была принята еще в эпоху Имона Де...
12 марта 2024
Василий Егоров
«Именно этого он и просил». О чем мечтает Залужный
Новость о согласовании главой украинского государства кандидатуры Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве была обречена стать резонансной. Ради этого резонанса даже нарушены стандартные дипломатические процедуры, поскольку обычно про «согласования» заранее не...
12 марта 2024
Денис Давыдов
Ради западных партнеров. Разведка Украины поделилась планами на Крым
Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов * в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море. Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений...
11 марта 2024
Артемий Шарапов
Бренд «Украина». В Киеве боятся, что третий год сочувствия Запад не потянет
Любые войны и вооруженные конфликты, по статистике, дают наибольшее количество новостей в течение первых недель, реже — месяцев, после чего внимание СМИ переключается на что-то еще. А в долгих войнах к теме возвращаются в моменты обострений и эскалации насилия, после чего количество публикаций...
11 марта 2024
Денис Давыдов
Увидеть Париж и заплатить. Майя Санду присягает Макрону и этим злит многих
Две главные женщины молдавской политики отметились на прошлой неделе значимыми международными визитами. Президент республики Майя Санду посетила Францию, где была принята президентом Эммануэлем Макроном. Глава (башкан) Гагаузской автономии Евгения Гуцул побывала в России и удостоилась встреч с...
11 марта 2024
Игорь Иваненко
Блинкен подложил Эрдогану украинскую свинью
В Вашингтоне завершились переговоры глав МИД Турции и США в рамках заседания Стратегического механизма. Вашингтон старается использовать Турцию в урегулировании конфликта в Газе и поддержке Украины. Глава МИД Турции Хакан Фидан трижды за последние три месяца встречался со своим американским...
11 марта 2024
Камран Гасанов
Как чехи и словаки поссорились из-за России и Украины
Российско-украинское противостояние привело к тектоническим сдвигам в мировой политике, и геополитические разломы теперь появляются даже в Восточной Европе. В конце февраля на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы выяснилось, что существование этого альянса поставлено под вопрос из-за...
11 марта 2024
Кирилл Аверьянов