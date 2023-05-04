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Найдено 42 материала
Новости Сент-Китса и Невиса
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Представитель президента Южной Кореи посетит страны Карибского бассейна
Глава отдела стратегического планирования администрации президента Южной Кореи Чан Сон Мин совершает поездку по странам Карибского бассейна для продвижения заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей...
8 ноября 2022
В Косово попросили у островного государства поддержки при вступлении в ООН
Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела встречу с премьер-министром Федерации Сент-Китс и Невис Тененсом Дрю. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения и перспективу их углубления, при этом глава Косово...
22 сентября 2022
В Болгарии по требованию Интерпола задержан известный предприниматель
В городе Бургасе на юго-востоке Болгарии по требованию австрийского отделения Интерпола задержан известный болгарский предприниматель Полихрон Луков. Об этом 14 сентября сообщает БНР. По некоторым данным, официальная Вена обвиняет Лукова в подделке документов, выдаче фальшивых дипломатических...
14 сентября 2022
Назначено первое заседание по делу о деприватизации магниевого завода
Вопрос изъятия из частных рук оставшегося пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод» арбитраж Пермского края начнёт рассматривать 10 ноября 2022 года. По просьбе истца — прокуратуры Пермского края — в отношении 512 ответчиков, среди которых две компании с регистрацией в офшорах, были наложены...
31 августа 2022
Песков: США искусственно спровоцировали напряжённость вокруг Тайваня
США искусственно поддерживают напряжённость вокруг Тайваня. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Напряженность в регионе была вокруг Тайваня искусственно спровоцирована. Мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт, кем она была спровоцирована...
4 августа 2022
Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк
Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в...
28 мая 2022
Боливарианский альянс пригласит спортсменов из России на региональные игры
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в...
25 мая 2022
Павел Дуров пожертвовал 12 млн обедов для решения проблемы мирового голода
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров принял участие в благотворительной акции ОАЭ «Один миллиард обедов» по спасению мира от голода. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. «Участвовали сотни доноров. Основатель кампании Шейх Мохаммед пожертвовал 400 млн обедов, а я пожертвовал скромные...
12 мая 2022
Павлу Дурову дали гражданство ОАЭ
Гражданство ОАЭ получил создатель Telegram Павел Дуров, пишет 21 апреля Forbes. По данным источников издания, это произошло в конце зимы прошлого года. Теперь основатель мессенджера является гражданином четырёх государств: кроме России и ОАЭ, он также является гражданином Франции и Сент-Китс и...
21 апреля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В Армении сообщили об уголовном деле в отношении экс-президента
В отношении ушедшего в отставку с поста президента Армении Армена Саркисяна еще в 2021 году было возбуждено уголовное дело. Об этом 25 января сообщил «Общественному телевидению» советник генпрокурора Гор Абрамян. Он прокомментировал публикацию статьи в армянском издании Hetq, в которой говорилось...
25 января 2022
Сеть: «Это симметричный ответ!» — США боятся войск РФ в Латинской Америке
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому...
15 января 2022
На Кубе стартует саммит «Боливарского альянса для народов нашей Америки»
Сегодня, 14 декабря, в Гаване, Куба, начинаются заседания саммита «Боливарского альянса для народов нашей Америки» (АЛБА), цель которого — поддержка единства Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Libre. Координатор Национального...
14 декабря 2021
Павел Дуров получил гражданство Франции
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. Об этом 22 ноября пишет издание TJ, ссылаясь на документы с сайта правительства Франции. Как отмечает СМИ, Дуров получил гражданство ещё 25 августа 2021 года. Хотя на протяжении нескольких лет после своей эмиграции он живёт в...
22 ноября 2021