Русские должны возвращаться в Россию на особых правах — эксперт
России необходим закон о статусе русского народа и о репатриации русских на особых правах. Такое мнение высказал в беседе с ИА Регнум в пятницу, 5 декабря, политолог, замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. 4 декабря стало известно, что Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из...
5 декабря 2025
Юрист назвала «красные флаги» при покупке вторички у пенсионеров
Настораживающими признаками при покупке жилья на вторичном рынке должны выступить одиночество и пожилой возраст продавца, а также заниженная стоимость квартиры, однако оценивать их надо при помощи специалиста. Об этом рассказала ИА Регнум в понедельник, 17 ноября, юрист, специалист по защите прав...
17 ноября 2025
Юрист назвал способ обезопасить себя при покупке жилья
Чтобы снизить риски при покупке квартиры на вторичном рынке, имеет смысл оформить титульное страхование недвижимости, однако полных гарантий получить невозможно. Об этом в беседе с ИА Регнум в воскресенье, 16 ноября, заявил юрист Родион Юрьев. В последние месяцы резко выросло число мошеннических...
16 ноября 2025
Юрист объяснил, зачем в сфере ЖКХ вводятся новые штрафы
Новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду, призваны ввести систему коллективной ответственности и сделать возможной строгую фиксацию нарушений. Об этом сообщил во вторник, 4 ноября, в беседе с ИА Регнум...
4 ноября 2025
Юрист рассказал, как застраховать себя от мошенников при покупке вторички
При покупке вторичного жилья рекомендуется застраховать сделку и провести её через нотариуса, чтобы в случае признания судом этой сделки недействительной, удалось сохранить свои деньги. Об этом в субботу, 1 ноября, заявил юрист Дмитрий Кваша в разговоре с ИА Регнум. В последнее время в России...
1 ноября 2025
Юрист раскрыл, куда следует сообщать о нарушителях на электровелосипедах
Если курьер на электровелосипеде не спешивается на переходе, на него можно пожаловаться в Госавтоинспекцию, но только в случае, когда у транспорта есть номер. Об этом в четверг, 30 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат Вадим Багатурия. «Курьерские службы, как правило, маркируют транспорт...
30 октября 2025
Юрист призвал сообщать о правонарушениях СИМ в сервисы-владельцы
Заметив пользователя средства индивидуальной мобильности (СИМ), который не спешился на переходе, сначала стоит обратиться в сервис, которому принадлежит это устройство, так как обращениями в полицию по мелким правонарушениям можно перегрузить правоохранительную систему. Об этом во вторник, 28...
28 октября 2025
Юрист рассказал, что делать, если пользователь СИМ не спешился на переходе
При обнаружении велосипедиста или пользователя средства индивидуально мобильности (СИМ), не спешившегося на пешеходном переходе, следует это зафиксировать любым удобным способом и сообщить в правоохранительные органы, а также потребовать номер заявления или сообщения для информации о дальнейшем...
28 октября 2025
Юрист назвал главную проблему людей, которые ведутся на уловки мошенников
Главная проблема, из-за которой люди ведутся на уловки мошенников, заключается в недостаточном информировании, чем и пользуются злоумышленники, вводя жертв в заблуждение. Об этом во вторник, 21 октября, заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум. Ранее в этот же...
21 октября 2025
