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Найдено 122 материала
Новости Лихтенштейна
Путин отменил льготы на российские визы для граждан Евросоюза
Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан стран Евросоюза и ещё пяти европейских государств — Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. Текст разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Подписанный президентом...
25 декабря 2023
Госдума отменила визовые льготы для ряда категорий граждан стран Европы
Для ряда категорий граждан европейских стран отменили визовые льготы и повысили стоимость въездных документов в Россию, сообщили 13 декабря на сайте Госдумы. Госдума приняла закон о повышении сбора при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы. Он вносит изменения в закон о...
13 декабря 2023
Названа страна, которая чаще других отказывала России в правовой помощи
Швейцария чаще других стран стала отказывать России в правовой помощи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру. «Больше всего отказов — 22 — последовало из Швейцарии», — говорится в материале. По данным ведомства, с начала 2023 года иностранные государства отказали исполнять 32 запроса о...
2 октября 2023
Россия заняла по уровню инфляции 50-е место в мире
В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В...
9 апреля 2023
Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года
В октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении. Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости на основе данных статистических служб 193 стран — членов ООН, темпы роста цен ускорились в 24 странах...
4 января 2023
На Западе создалась «ужасная» ситуация с беженцами
Количество заявлений о предоставлении убежища растет по всей Европе. Число ищущих приюта в ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне выросло на 58% в 2022 году по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 578 875 человек, согласно данным европейского агентства по вопросам...
22 ноября 2022
Европейское политическое сообщество собралось в Праге на свой первый саммит
6 октября в Праге лидеры Великобритании и Турции присоединятся к коллегам из Евросоюза на инаугурационном саммите так называемого Европейского политического сообщества, целью которого является объединение Европы перед лицом России, передает агентство France-Presse. ЕС назвал пражскую встречу —...
6 октября 2022
Путин подписал закон об отмене упрощённой выдачи виз для стран Европы
Закон, который отменяет упрощённую выдачу виз с рядом стран Европы, подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 мая обнародован на официальном портале правовой информации. Действие закона распространяется на некоторые категории граждан Евросоюза, а также на граждан Дании, Исландии...
1 мая 2022
Госдума отменила упрощенную выдачу виз для граждан из ЕС
Госдума на фоне недружественных действий ряда стран приняла закон о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный...
20 апреля 2022
Госдума обсудит приостановку упрощенной выдачи виз для граждан из ЕС
Госдума на этой неделе обсудит законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Следите за...
18 апреля 2022
«Не друзья» — как западные санкции «выстрелили в ногу» иностранному бизнесу
Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против...
15 марта 2022
Дробины для слона: история антироссийских санкций
Пачки санкционных пакетов всех мастей словно из рога изобилия посыпались на нашу страну ещё со времён деноминации. Редакция ИА REGNUM подготовила обзор по самым основным из них. Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости» 1998...
3 марта 2022
Ущерб Европы от стихийных бедствий за 40 лет оценили в 500 млрд евро
Штормы, наводнения, лесные пожары, проливные дожди и засухи: экстремальные погодные явления нанесли экономический ущерб Европе за последние четыре десятилетия в размере около полутриллиона евро, передаёт 3 февраля немецкое издание Spiegel. Согласно анализу Агентства ЕС по окружающей среде EEA...
3 февраля 2022
Минск распространил продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн
В Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики. Отмечается, что решение было принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики...
29 января 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022