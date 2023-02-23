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Найдено 216 материалов
Новости Мадагаскара
Из-за тропического циклона «Фредди» на Мадагаскаре погибли пять человек
В результате прохождения тропического циклона «Фредди» по территории Мадагаскара вечером 22 февраля погибли не менее пяти человек. Об этом 23 февраля сообщает южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на данные Национального бюро по противодействию рискам и стихийным бедствиям Мадагаскара...
23 февраля 2023
На Мадагаскаре число жертв тропического циклона выросло до четырёх человек
Число жертв обрушившегося на Мадагаскар циклона «Фредди» выросло до четырёх. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба бюро по управлению рисками и катастрофами республики. По данным ведомства, стихия затронула 16,6 тыс. человек. До этого на Мадагаскаре сообщили о гибели одного человека — 27-летнего...
22 февраля 2023
На Мадагаскар обрушился циклон «Фредди»
Тропический циклон «Фредди» обрушился на Мадагаскар, в результате чего на острове погиб по меньшей мере один человек, 21 февраля сообщило мадагаскарское правительство. По информации метеорологов, порывы ветра внутри него достигают скорости в 180 км/ч. Специалисты предупредили, что проливные дожди...
22 февраля 2023
МИД поддержал идею вернуть РУДН имя Лумумбы
В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. С таким комментарием по случаю 63-летия вуза выступила 5 февраля официальный представитель МИД...
5 февраля 2023
Шторм Ченесо на Мадагаскаре унес жизни минимум 25 человек
В результате шторма Ченесо на острове Мадагаскаре погибли 25 человек, еще 21 пропал без вести. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает агентство France-Presse. «Согласно обновленной информации от бюро по управлению рисками Мадагаскара, сейчас известно, что 25 человек погибли, еще 21 человек...
29 января 2023
«Хитрый ход?» — глава МИД Мадагаскара уволен за голосование в ООН против РФ
Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был уволен президентом страны в связи с тем, что 12 октября на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций проголосовал за осуждение воссоединения Российской Федерации с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской...
20 октября 2022
За поддержку осуждения РФ в ООН в отставку отправлен глава МИД Мадагаскара
Министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был отправлен в отставку со своего поста президентом страны из-за того, что на Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за осуждение воссоединения России с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями, сообщает Reuters. Голосование...
19 октября 2022
Албанский политик опроверг сообщения о получении финансирования из России
Бывший лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша опроверг опубликованные администрацией США сообщения о том, что его партия в 2017 якобы получила перевод в размере 500 тысяч долларов от российских властей. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, деньги якобы предназначались...
19 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
19 человек погибли при столкновениях с полицией на Мадагаскаре
Не менее 19 человек погибли в результате столкновений с полицией в городе Иконго на юго-востоке Мадагаскара, сообщает пресс-служба национальной жандармерии. «Всего погибли 19 человек, еще 21 получил травмы и находится в больнице города Иконго», — рассказали в ведомстве. В жандармерии подчеркнули...
31 августа 2022
Банда угонщиков скота на Мадагаскаре сожгла более 30 человек
В Мадагаскаре ищут банду угонщиков скота, которые сожгли заживо 32 человека. Об этом 31 июля передает Reuters. Убийства произошли в ночь на 29 июля в районе Анказобе. Отмечается, что «дахало» — это организованные преступные группировки в некоторых частях Мадагаскара, которые крадут скот у граждан...
31 июля 2022
Афганские беженцы устроили акцию протеста у посольства США на Мадагаскаре
Группа афганских беженцев провела демонстрацию перед посольством США на Мадагаскаре в знак протеста против своего статуса. Они отметили, что после долгих лет ожидания в этой стране требуют немедленных разъяснений о статусе их иммиграционных заявлений в Соединенные Штаты. По данным «Аль-Джазиры»...
19 июля 2022
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания — ООН
Четыре из десяти граждан Северной Кореи страдают от недоедания. Об этом сообщает Yonhap News на совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной...
7 июля 2022
Митинг в поддержку России организовали жители Мадагаскара
Митинг в поддержку России, столкнувшейся с масштабными санкциями Запада из-за спецоперации на Украине, организовали жители Мадагаскара. Об этом 11 марта сообщает РИА Новости. Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция» На акцию в поддержку России...
12 марта 2022
Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям трех стран Африки
Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям трех стран Африки, пострадавшим от тропического шторма «Ана». Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. По их словам, помощь будет оказана таким странам, как Мадагаскар...
24 февраля 2022