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Найдено 508 материалов
Новости Мозамбика
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на Родину
Моряки из России Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на Родину, сообщила в своём Telegram-канале Генеральная прокуратура РФ. Отмечается, что их возвращению поспособствовали работа представителей...
22 февраля 2024
В МИД рассказали, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту
Российские моряки в мозамбикском порту Мапуту оказались заложниками финансово-имущественного спора. Дипмиссия предпринимает усилия по их репатриации. Об этом «РИА Новости» рассказали в МИД России. По словам представителей посольства, члены команды, среди которых есть россияне, уже восемь месяцев...
21 января 2024
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Бюджет РФ получил 3 трлн руб. от экспортно-ориентированных компаний
Бюджет РФ в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компании укрепляют технологический суверенитет страны, создавая собственные...
22 августа 2023
Встречи Путина с африканскими лидерами продлились дольше, чем планировалось
Встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках саммита Россия — Африка...
27 июля 2023
АвтоВАЗ может создать для ЮАР праворульные версии автомобилей
АвтоВАЗ может создать праворульные версии автомобилей для рынка ЮАР. Об этом 27 июля заявил президент компании Максим Соколов. «На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части новой продуктовой линейки с правым рулем для...
27 июля 2023
Путин отметил активизацию политических контактов с Бурунди
Президент России Владимир Путин заявил об активизации политических контактов с Бурунди. На полях стартовавшего 27 июля двухдневного саммита Россия — Африка Путин провёл двусторонние переговоры с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. В ходе встречи Путин отметил активизацию политических...
27 июля 2023
Глава Мозамбика поддержал позицию России по разрешению конфликта на Украине
Президент Мозамбика Филипе Ньюси поддерживает стремление России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 31 мая сообщил мозамбикский министр общественных работ строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита на пресс-конференции. Министр прокомментировал переговоры прибывшего в Мапуту...
31 мая 2023
Лавров: решение МУС для России не имеет юридической силы
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на конференции в Мозамбике 31 мая, что решение Международного уголовного суда (МУС) для России не имеет какой-либо юридической силы. «Решения так называемого Международного уголовного суда для нас, как и для подавляющего большинства других стран, не...
31 мая 2023
Лавров назвал ложью слова Запада о том, что он не поощряет удары по России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью слова западных политиков о том, что они не поощряют удары по России. Об этом глава МИД заявил 31 мая на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. «Когда Запад поставляет всё более дальнобойные вооружения Киеву и говорит, что не...
31 мая 2023
Лавров обвинил Британию в подстрекательстве Украины к терактам в России
Великобритания подстрекает Украину к проведению террористических операций против России. Об этом глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Мозамбике. «Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на всё более открытую и всё более серьёзную...
31 мая 2023
Лавров предупредил о последствиях атаки украинских беспилотников на Москву
У российских Вооружённых сил есть ответы на все вопросы, включая террористическую атаку беспилотников на Москву и Подмосковье утром 30 марта. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мапуту. Как подчеркнул глава МИД...
31 мая 2023
Лавров призвал посла США в ЮАР не лезть в чужие дела
Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на слова посла США в ЮАР насчёт поставок оружия в Россию. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике 31 мая глава российского дипломатического ведомства призвал американского посла не лезть в чужие дела. «Если послу США в ЮАР что-то...
31 мая 2023
Лавров: Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения
Россия готова осуществлять поставки Мозамбику продукции военного назначения для обеспечения обороноспособности и антитеррористического потенциала страны. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мапуту. «В развитие...
31 мая 2023
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мозамбик
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Мозамбика город Мапуту. Об этом 30 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. Как уточнила Захарова, Мозамбик стал третьей страной за день, которую посетит глава...
30 мая 2023