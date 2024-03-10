Религия
В ночь с 10 на 11 марта у мусульман начнётся священный Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан наступит в ночь с 10 на 11 марта, когда в соответствии с нормами ислама верующие должны начать строгий пост. Об этом пишет газета «Известия». Рамадан является девятым месяцем лунного мусульманского календаря. В некоторых странах он носит название Рамазан. Его...
10 марта 2024
Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с 8 Марта
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ) муфтий Равиль Гайнутдин пожелал женщинам быть счастливыми, окруженными заботой и любовью, а также беречь себя. Его поздравление с 8 марта опубликовали на сайте организации. «Поздравляю вас с Международным женским днем — первым праздником...
8 марта 2024
Митрополита Черкасского Феодосия госпитализировали после обыска СБУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирёв) госпитализирован на Украине после обыска СБУ в его доме. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Черкасской епархии канонической УПЦ в своём Telegram-канале. «В связи с ухудшением состояния здоровья, спровоцированным гипертоническим кризом, по...
27 февраля 2024
Папа Римский призвал к дипломатическому разрешению конфликта на Украине
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путём, заявил 25 февраля в воскресном обращении к верующим папа Римский Франциск. Он заявил, украинский конфликт затянулся. «Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в...
25 февраля 2024
Киев назвал дату начала работы по изъятию культурных ценностей из лавры
Комиссия, созданная для изъятия мощей святых и других культурных ценностей, хранящихся в Ближних пещерах на территории Киево-Печерской лавры, начнёт работать 27 февраля. Об этом 24 февраля сообщил адвокат Никита Чекман в Telegram-канале. Он опубликовал соответствующий приказ министерства культуры...
25 февраля 2024
Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в Вышгороде
Последователи раскольнической Православной церкви Украины 24 февраля попытались захватить Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви в Вышгороде в Киевской области, но после многочасового противостояния местные прихожане их выгнали. Об этом сообщил украинский телеканал...
24 февраля 2024
Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»
Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Кремля. Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами ― главном храме...
21 февраля 2024
Иеромонах Макарий объяснил, почему Сретение является праздником смерти
Сретение Господне является праздником ожидания и приветствия христианской смерти, заявил 15 февраля председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). «Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не...
15 февраля 2024
Сотрудники СБУ пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман. «Только что сообщили, что в лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — написал...
9 февраля 2024
Буддийские монахи провели предновогодний обряд Дугжууба
В городах России буддийские монахи провели очищающий обряд Дугжууба, призванный избавить верующих от невзгод в преддверии Сагаалгана — Нового года по лунному календарю, который наступит 10 февраля. Дугжууба — это особое обрядное очищение, производимое накануне лунного нового года. С давних времен...
9 февраля 2024
На Западной Украине избили митрополита канонической УПЦ Лонгина
В Черновицкой области на Западной Украине избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом 6 февраля сообщил Союз православных журналистов. «Постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого...
6 февраля 2024
Патриарх Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации. Об этом глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) заявил на литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 4 февраля. Патриарх отметил, что те, кто ополчался против России...
4 февраля 2024
В Тбилиси арестовали активистку за порчу иконы со Сталиным
Активистку Нату Парадзе, облившую синей краской икону в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы, на которой были изображены святая Матрона Московская и Иосиф Сталин, Тбилисский городской суд приговорил к пяти дням ареста. Об этом 2 февраля сообщил телеканал «Мтавари Архи». Уточняется, что...
2 февраля 2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео встречи российского лидера и главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовала пресс-служба Кремля. «Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником…...
новость часа
1 февраля 2024
На Западной Украине раскольники выгнали настоятеля и захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области и выгнали настоятеля. Как 28 января сообщила местная епархия, полиция в конфликт не вмешалась. «Местные сторонники ПЦУ при...
28 января 2024
«Не осудил СВО». За что Эстония изгоняет православного митрополита Евгения
В Таллине заявили, что аннулируют вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Решетникову). Эстонские власти воспринимают Евгения досадной помехой, мешающей увести местных православных под власть Константинополя. Они давно уже хотели от него...
21 января 2024
Папа Римский Франциск поделился своим видением ада
Папа Римский Франциск в эфире итальянского телешоу Che Tempo Che Fa поделился своим видением ада, когда ведущий Фабио Фацио спросил его, как он представляет его себе. «То, что я скажу, это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад — пустой. По крайней мере я надеюсь, что...
19 января 2024
«Днесь вод освящается естество»: Россия отмечает Крещение Господне
19 января Русская православная церковь (и некоторые другие поместные церкви, которые придерживаются юлианского календаря) отмечает один из главных праздников года — Богоявление или Крещение Господне. В храмах в этот день проходят торжественные службы. А на замерзших реках и других водоёмах...
19 января 2024
Наше место не в проруби, а в Церкви
Каждый год на Крещение Господне сеть наполняется фотографиями людей, погружающихся в ледяную воду. Это всё больше выглядит как форма экстремального спорта, демонстрация личной удали — мы северный народ, мороз нам не страшен. Но есть ли у православных христиан обязанность лезть в прорубь? Требует ли...
19 января 2024
«Благословите котика!» Католический мир отмечает день покровителя животных
17 января в католических странах отмечают день памяти святого Антония, которого прихожане Римской церкви считают покровителем скота и домашних животных. В этот день в Италии, Испании и странах Латинской Америки по традиции владельцы домашних питомцев (в первую очередь собак и кошек, но и попугаев...
18 января 2024