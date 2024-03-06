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Найдено 819 материалов
Новости Зимбабве
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Учёные нашли причину загадочной гибели слонов на юге Африки
Бактерии, ранее не встречавшиеся у африканских слонов, вызвали массовую гибель этих животных на юге континента в 2020 году. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в журнале Nature Communications. В августе–сентябре 2020 года на северо-западе Зимбабве умерли 35 слонов. Тогда причину...
25 октября 2023
Россия в течение месяца начнёт поставки зерна в Африку
Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Мы доделываем все документы», — сказал министр. Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора. Президент...
6 октября 2023
Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый с Джонсоном бокал вина
Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон уволила няню ребёнка экс-главы правительства из-за того, что та выпила с её мужем бокал вина, сообщила газета Mirror. «Это был полный кошмар», — рассказала уроженка Зимбабве 59-летняя няня Тереза Доус. По словам женщины...
24 сентября 2023
Оппозиция в Зимбабве выступила против итога президентских выборов
Глава оппозиционной партии Нельсон Чамиса выступил против результатов президентских выборов в Зимбабве и заявил о нарушении законов в ходе процесса. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в столице страны 28 августа. «Мы не принимаем результаты самих президентских выборов. Процесс выборов...
28 августа 2023
Президент Зимбабве Мнангагва добился переизбрания на второй срок
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва остаётся на посту главы государства на второй срок. Об этом 27 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны. Отмечается, что победа Мнангагвы не была неожиданностью, так как аналитики заявили, что на выборах наблюдалось...
27 августа 2023
Путин подарил вертолёт президенту Зимбабве
Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолёт. Об этом 27 июля сообщило министерство информации африканской страны в Twitter. «Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту вертолёт», — говорится в заявлении. Подаренный...
27 июля 2023
АвтоВАЗ может создать для ЮАР праворульные версии автомобилей
АвтоВАЗ может создать праворульные версии автомобилей для рынка ЮАР. Об этом 27 июля заявил президент компании Максим Соколов. «На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части новой продуктовой линейки с правым рулем для...
27 июля 2023
Россия готова бесплатно направить зерно африканским странам
Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин. «Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал Путин. Российский лидер...
27 июля 2023
Эксперты рассказали о странах, пострадавших от остановки зерновой сделки
Страны с большой продуктовой инфляцией более всего уязвимы при остановке зерновой сделки, среди них Зимбабве и Руанда. Об этом говорится в исследовании «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции», которое подготовлено экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых...
19 июля 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023
Россия заняла по уровню инфляции 50-е место в мире
В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В...
9 апреля 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
Тверской губернатор Игорь Руденя встретился с делегацией Зимбабве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 31 марта, встречу с председателем сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномона и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья. Как сообщает пресс-служба...
31 марта 2023
Настоящий ресторан русской кухни предложили открыть в Зимбабве
В Зимбабве необходимо отрыть ресторан русской кухни. С таким пожеланием выступил заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникаций этой африканской страны Ник Мангвана. Он пояснил, что русская культура популярна в Зимбабве, а гастрономия является важным инструментом «мягкой силы». «Мы...
26 марта 2023