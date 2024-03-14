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Найдено 5067 материалов
Новости Египта
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
ХАМАС согласилось на план США о перемирии и возврате заложников
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС...
13 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
На Ниле затонул паром с 14 рабочими
Паром с рабочими строительной компании затонул на Ниле к северу от Каира. Об этом сообщил телеканал Sada El Balad на странице в соцсети Х. По данным канала, инцидент произошёл в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Судно перевозило рабочих местной компании на объект. «Стало известно, что...
25 февраля 2024
На Ниле затонул паром с 14 рабочими
Паром с рабочими строительной компании затонул на Ниле к северу от Каира. Об этом сообщил телеканал Sada El Balad на странице в соцсети х. По данным канала, инцидент произошёл в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Судно перевозило рабочих местной компании на объект. «Стало известно, что...
25 февраля 2024
Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Встреч немало. Конечно...
21 февраля 2024
Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и администрацией Палестины
ХАМАС не имеет связей с официально признанными властями Палестины, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не имеет поддержки Палестинской автономии», —...
18 февраля 2024
Визит Эрдогана в Египет показал, что Ближнему Востоку больше не нужны США
Сенсационный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет спустя 12 лет для тех, кто внимательно наблюдал за процессами на Ближнем Востоке, был давно ожидаем. Но экономические факторы и война в Газе ускорили процесс. Первые сигналы восстановления отношений двух региональных держав —...
16 февраля 2024
В Египте начали возводить стену рядом с Рафахом на юге сектора Газа
В Египте начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафахом, сообщает New York Times. На спутниковых фотографиях видно, как в буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах бульдозеры расчищают большой участок земли. Работы начались в начале февраля. Подрядчик сообщили...
новость часа
16 февраля 2024
СМИ сообщили о планах ОАЭ купить землю на побережье Египта за $22 млрд
Объединённые Арабские Эмираты ведут переговоры по покупке и освоению земельных участков на побережье Египта у Средиземного моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Общая площадь территории составляет 180 млн кв. м. При этом у Египта останется право собственности...
12 февраля 2024
Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора
Каир пригрозил Тель-Авиву приостановить действующие с 1978 года мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа вблизи египетской границы, сообщило 11 февраля агентство Associated Press, ссылаясь на информацию от...
11 февраля 2024
Саудовская Аравия призвала не допустить операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа
Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН, опасаясь, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт военную операцию в городе Рафахе, расположенном на юге сектора Газа возле границы с Египтом, сообщило 10 февраля издание Arab, ссылаясь на МИД королевства. Ведомство отреагировало на...
10 февраля 2024
Группа мигрантов из Египта изнасиловала школьницу в Италии, сообщили СМИ
Несколько мигрантов из Египта в итальянском городе Катания напала на 13-летнюю школьницу и изнасиловали её. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN. Уточняется, что преступление произошло в общественном туалете. По подозрению в его совершении, по информации полиции, задержали семь граждан Египта...
10 февраля 2024
Группа мигрантов из Египта изнасиловала школьницу в Италии, сообщили СМИ
Несколько мигрантов из Египта в итальянском городе Катания напали на 13-летнюю школьницу и изнасиловали её. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN. Уточняется, что преступление произошло в общественном туалете. По подозрению в его совершении, по информации полиции, задержали семь граждан Египта...
10 февраля 2024
Екатеринбуржец выпал с балкона отеля в Египте
Во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. Об этом 26 января сообщил портал E1.RU. В Египет 61-летнйи Иван Ширяев прилетел с женой и внуками. Трагедия произошла 24 января, всего через три дня после прибытия на отдых. В момент происшествия семья находилась в...
26 января 2024