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Найдено 3716 материалов
Новости Северной Македонии
Вучич сообщил о строительстве газопроводов с Румынией и Северной Македонией
Сербия планирует строить соединительные трубопроводы для поставок газа с территории Румынии и Северной Македонии, заявил 24 декабря сербский президент Александр Вучич в ходе обращения к гражданам. Он уточнил, что власти страны планируют строительство газопровода от посёлка Мокрин близ Кикинды на...
24 декабря 2023
Северная Македония отметила 19-летие статуса кандидата на вступление в ЕС
Северная Македония отметила 19-ю годовщину получения статуса кандидата в члены Европейского союза. Глава министерства иностранных дел Буяр Османи в социальной сети X (ранее Twitter) поздравил нацию с этим событием, отметив, что страна 22 года стремится в организацию. «Сегодня Северная Македония...
17 декабря 2023
Венгрия объяснила стремление Болгарии отменить налог на российский газ
Внезапные заявления Болгарии о планах отменить налог на транзит российского газа по своей территории стали следствием стремления страны вступить в Шенгенскую зону, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает портал Index. hu. Глава ведомства отметил, что решение о...
новость часа
17 декабря 2023
Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ
Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова «оставьте меня в покое», которые он сказал на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье в Северной Македонии были адресованы фотографу. Ситуацию прокомментировала официальный представитель...
5 декабря 2023
Лавров поставил на место журналистку из Германии
Глава МИД России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), пытавшуюся исказить его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это произошло 1 декабря на пресс-конференции министра по итогам заседания...
2 декабря 2023
В МИД РФ с иронией оценили дискуссию об исключении России из ОБСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссию об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать исчерпанной. Об этом она написала...
2 декабря 2023
Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место немецкую журналистку, которая попыталась исказить слова российского дипломата об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На пресс-конференции Лаврова по итогам заседания глав МИД ОБСЕ журналистка, исказив...
1 декабря 2023
В ОБСЕ сочли исчерпанным спор об исключении России из организации
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из организации себя исчерпала. Об этом он сказал 1 декабря по итогам встречи в Скопье. «В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы...
1 декабря 2023
Лавров объяснил спешный отъезд Блинкена и Борреля со встречи ОБСЕ
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опасаются честного разговора. Таким образом он прокомментировал их спешный отъезд с заседания Совета министров иностранных дел...
1 декабря 2023
Лавров рассказал о трусливом побеге Блинкена с совета глав МИД ОБСЕ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которые уехали с мероприятий Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сделали это потому, что боятся честного разговора с фактами. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на...
1 декабря 2023
Лавров сравнил позицию Киева по переговорам с Москвой с брейк-дансом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил переговорный процесс по Украине с танцевальными па. В частности, на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии он отметил, что Москва по-прежнему не...
1 декабря 2023
Лавров не нашёл причин для пересмотра целей спецоперации
Россия не видит каких-либо причин, по которым нужно пересматривать цели специальной военной операции. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в...
1 декабря 2023
Лавров обвинил Запад в «добивании» ОБСЕ
Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают её добивать. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета...
1 декабря 2023
Стоит ли Сергею Лаврову терпеть «злобную глупость русофобов» ради ОБСЕ
В Скопье, столице Северной Македонии, 30 ноября началось совещание глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — одной из последних общеевропейских структур, в которых ещё участвует Россия. Для Москвы главным в этом событии было участие министра иностранных...
30 ноября 2023
Захарова назвала абсурдом запрет на пролёт самолёта с ней над Болгарией
Решение Болгарии запретить пролетать над её территорией самолёту только из-за того, что на его борту находилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, было абсурдным и не имеет логического объяснения. Такую оценку она дала 30 ноября в интервью телеканалу...
30 ноября 2023