Лондон, 15 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Великобритания обсудила с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д’Ивуаром и Ботсваной высылку нелегальных мигрантов по аналогичной схеме, что использовалась с Руандой, сообщила The Times со ссылкой на документы британского министерства иностранных дел.

Salvatore Cavalli/AP/TASS

«Правительство активно ищет ещё одну сделку с третьей страной, Великобритания вступила в переговоры с Арменией, Кот-д’Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», — проинформировало издание.

Великобритания намерена высылать беженцев в эти страны на время рассмотрения их прошений об убежище. В документах форин-офиса сообщается, что работа с этими четырьмя государствами требует приоритетного внимания со стороны королевства.

При этом резервный список стран, к которым Лондон намерен обратиться в случае, если не сможет договориться с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д’Ивуаром и Ботсваной, включает Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне.

Другие африканские страны, включая Марокко, Тунис, Намибию и Гамбию, отказались вступать в дискуссии.

Как сообщало ИА Регнум, решение о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду власти приняли летом 2022 года. Так, люди, которые добирались до Великобритании через безопасные третьи страны, в частности, Польшу и Францию, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Отмечалось, что подобная судьба может коснуться и украинских беженцев.

Ряд депутатов в Великобритании выступили за ужесточение закона о депортации мигрантов, отказываясь поддерживать существующий проект документа, что привело к расколу. В январе они потребовали инициировать вотум недоверия премьер-министру Риши Сунаку.

3 апреля глава правительства пригрозил выходом Британии из состава Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) ради приостановки потока нелегальных мигрантов. Он отметил, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем членство в каком-либо иностранном суде.