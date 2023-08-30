Вашингтон, 30 августа, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден зачитал текст со шпаргалки, когда приветствовал главу Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса в Белом доме. Соответствующее видео опубликовано администрацией США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами», — прочёл Байден текст из блокнота, лежащего у него на коленях.

Американский лидер напомнил, что в минувшем году в Калифорнии он, Роблес и партнёры со всего региона выступили за принятие Лос-Анджелесской декларации о миграции. С тех пор проделана невероятная работа, добавил он и назвал Роблеса «отличным партнёром». Он также поблагодарил иностранного коллегу за сотрудничество в сфере безопасности и экономики.

Байден открыто читал с блокнота и время от времени поднимал глаза на собеседника. Роблес всё время смотрел на главу администрации США и внимательно его слушал. В ответной речи 62-летний президент Коста-Рики поблагодарил Байдена за приглашение посетить Белый дом.

Байден открыто пользуется шпаргалками во время открытых для прессы мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, по данным одного из опросов, 77% американцев считают 80-летнего Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй президентский срок. Около 50% респондентов считают таковым Дональда Трампа, который всего на три года моложе действующего главы государства.