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Найдено 57 материалов
Новости Бутана
Индия планирует вывести на орбиту девять спутников
Вывод на орбиту новейшего спутника для исследования океана и ещё восьми малых космических аппаратов планирует осуществить Индийская организация космических исследований (ISRO). Об этом 25 ноября сообщает ведомство на своём сайте. Пуск ракеты-носителя PSLV запланирован на 26 ноября на 11:56 (09:26...
25 ноября 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Трудовые мигранты из Бутана скоро вернутся на Ближний Восток
В Бутане завершился второй этап вакцинации против Covid-19, и агентства, отправляющие бутанцев работать за пределы страны, особенно на Ближний Восток, ждут возобновления своего бизнеса, сообщает портал Kuensel 27 июля. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более...
28 июля 2021
85% населения Бутана полностью вакцинированы
Бутан привил большую часть своего населения второй дозой вакцины Covid-19, сообщает France-Presse 26 июля. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости» За последнюю неделю в королевстве было введено более 454 000 доз вакцины. Ее...
27 июля 2021
Бутан обсуждает перспективы вступления в ВТО
Министерство торговли Бутана опубликовало доклад, в котором рекомендует правительству вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) для улучшения экономической координации и эффективности экономики, сообщает 22 июля Kuensel. В докладе «Диагностическое исследование торговой интеграции Update...
26 июля 2021
Крупнейшая ГЭС Бутана возобновит работу после аварии
Тальская гидроэлектростанция мощностью 1020 МВт возобновит работу 22 июля, сообщила газета Kuensel. ГЭС была полностью остановлена с 19 июля. Причина — мусор, забивший заборные ворота электростанции станции. Убытки от ее остановки оценивают в 55 миллионов долларов. «Если учесть, что 100 процентов...
22 июля 2021
ВОЗ оценила проведение вакцинации против коронавируса в Индонезии
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Индонезия является одной из стран, правительство которой быстро внедряет вакцинацию против коронавируса, сообщает Kompas. Индонезия занимает второе место среди 11 стран, которые являются членами регионального бюро Всемирной организации...
9 июня 2021
Индонезия вошла в список стран с высоким ростом случаев COVID-19 в регионе
Индонезия стала одной из стран, в которых наблюдался самый высокий рост случаев заражения коронавирусом в Юго-Восточной Азии, а именно 19%, сообщает Republika. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция» Министр иностранных дел Индонезии...
9 мая 2021
Депутат Рады призвал «бойкотировать» индийскую вакцину от COVID-19
Жителям Украины стоит «бойкотировать» вакцинацию индийской вакциной Covishield. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 24 февраля в эфире телеканала NewsOne. «Украинцы должны бойкотировать вакцинацию вот этой индийской вакциной...
25 февраля 2021
Индонезия вошла в топ-20 сильнейших армий в мире
На странице Global Firepower опубликован список стран с самыми сильными вооруженными силами в мире к 2021 году, сообщает Sindonews. Индонезия занимает 16-е место в рейтинге 138 стран, обогнав Саудовскую Аравию (17 место) и Израиль (20 место). В 2021 году вооруженные силы Индонезии по-прежнему...
25 января 2021
В США запускают программу по визовым залогам
Власти Соединенных Штатов запускают программу по выдаче неиммиграционных виз жителям ряда стран, среди которых Иран и Сирия, после уплаты определенного залога. Об сообщили в Государственном департаменте. Отмечается, что залог, размер которого составляет от $5 тыс. до $15 тыс., возвращается после...
24 ноября 2020
Токаев сменил посла Казахстана в Катаре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послом республики в Катаре Армана Исагалиева, сообщили 2 сентября в пресс-службе главы государства. Ранее он возглавлял посольство в Египте, а также в Алжире и Тунисе по совместительству. Новым послом в Египте назначен Кайрат Шариф Лама. Бывший...
2 сентября 2020
Беднейшие страны мира могут сэкономить более $12 млрд — Всемирный банк
Согласно оценкам Всемирного банка, беднейшие страны мира могут сэкономить более $12 млрд, причитающихся суверенным и другим кредиторам в 2020 году, за счет их участия в программе по облегчению долгового бремени, причем только Ангола сэкономит около $3,4 млрд. Об этом передает информационное...
22 июня 2020
Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Перу превысило 155 тысяч
Общее число выявленных на территории Перу новых зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч человек. Об этом 31 мая сообщает Associated Press со ссылкой на минздрав страны. Согласно этим данным, за минувшие сутки в стране количество случаев заражения SARS-CoV-2 составило 7 368, в результате чего...
31 мая 2020
В Бутане выявили за сутки рекордное число зараженных коронавирусом
В Королевстве Бутан за прошедшие сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. По его данным, это рекордное число выявленных пациентов за сутки с начала пандемии. Отмечается, что все десять новых пациентов вернулись недавно в Бутан из...
31 мая 2020