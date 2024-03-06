Москва, 6 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев.

Александр Шимоткин/ТАСС

Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного голосования в Замбии, Зимбабве, Коста-Рике, Лаосе и Малайзии.

«Голосование групп избирателей планируется уже в 43 странах на 65 избирательных участках. А всего, с учетом стран, где запланировано голосование всех избирателей, досрочное голосование будет проводиться в 51 стране на 74 избирательных участках», — процитировал Андреева ТАСС.

Представитель ЦИК также рассказал, что за рубежом в досрочном голосовании приняли участие более 600 человек. Оно началось в Австралии, Ливии, на Кипре и ряде других стран. Центризбирком, МИД и российские заграничные учреждения стремятся создать все возможные условия для соотечественников, чтобы они смогли принять участие в выборах, подчеркнул Андреев.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев 6 марта сообщил, что всего с 25 февраля на выборах президента досрочно проголосовали около 740 тыс. человек. Он добавил, что 15 459 россиян, которые во время проведения голосования будут в плавании, проголосовали или планируют сделать это досрочно.

Выборы российского президента, в которых впервые будут участвовать жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование продлится до 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ) и Владимира Путина. В поддержку Путина собрали около 3 млн подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.