Брюссель, 14 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Россия включена Евросоюзом в список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. Об этом 14 февраля говорится в заявлении Совета ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Также в список вошли Британские Виргинские Острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова. Всего в перечне 16 юрисдикций.

«Россия включена в список после того, как группа по разработке кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления кодекса и пришла к выводу, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний. Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после российской агрессии против Украины», — говорится в документе.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рекомендовала вошедшим в список ЕС странам «улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон приветствовал решение лидеров Европейского союза ввести минимальную налоговую ставку для крупных компаний.