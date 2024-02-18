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Найдено 608 материалов
Новости ЦАР
В Гааге эритрейцы устроили на улицах беспорядки
Беспорядки с участием двух групп эритрейцев произошли 17 февраля в Гааге. Об этом сообщила нидерландская газета NL Times. Беспорядки начались после драки в конференц-зале Opera на Fruitweg. Окна были разбиты, бунтовщики бросали в полицию камни, велосипеды, ветки и дорожные знаки. Кроме того...
18 февраля 2024
В Гааге полиция применила слезоточивый газ против участников беспорядков
Беспорядки с участием двух групп эритрейцев произошли 17 февраля в Гааге. Об этом сообщила нидерландская газета NL Times. Беспорядки начались после драки в конференц-зале Opera на Fruitweg. Окна были разбиты, бунтовщики бросали в полицию камни, велосипеды, ветки и дорожные знаки. Кроме того...
18 февраля 2024
Президент ЦАР Туадера посетил выставку «Подвиг народа» в музее Победы
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе визита в Москву посетил экспозицию «Подвиг народа» в музее Победы, сообщило 15 февраля посольство России в ЦАР в Telegram-канале. «В ходе своего пребывания в Москве президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил экспозицию...
15 февраля 2024
Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме. Его самолёт принял один из столичных аэропортов, сообщает ТАСС. Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу...
14 февраля 2024
США пытаются скрыть правду о своих схемах в Африке — дипмиссия РФ
Голословные утверждения Госдепартамента США в адрес России говорят о попытке скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявили 13 февраля в российском посольстве в Вашингтоне. Внимание дипмиссии привлекла публикация Госдепа о якобы распространении российскими спецслужбами дезинформации о...
новость часа
13 февраля 2024
Президент ЦАР Туадера встретится с Медведевым во время визита в Москву
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведут, как ожидается, рабочую встречу в Москве. Об этом сообщил российский посол в ЦАР Александр Бикантов. Визит Туадеры в Москву намечен на 14–16 февраля. Президент ЦАР...
12 февраля 2024
В Лос-Анджелесе вручили премии Grammy. Главные триумфаторы церемонии
В ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения премии Grammy. Четвёртый год подряд её проводил южноафриканский комик, актёр и телеведущий Тревор Ноа. Выбирали лучших музыкальных триумфаторов года члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Главный приз за песню...
5 февраля 2024
Армия ЦАР при поддержке России отразила атаку суданских боевиков
Войска Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке России отразили атаку суданских боевиков около горнодобывающего объекта в префектуре Вакага на севере страны, оповестила радиостанция ЦАР Lengo Songo. «Вооружённые силы ЦАР и их российские союзники отразили нападение вооружённых бандитов...
4 февраля 2024
Посол РФ рассказал о переговорах по размещению российской базы в ЦАР
Появление российской военной базы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) позволило бы укрепить безопасность в этой стране. Об этом 18 января заявил посол РФ в Банги Александр Бикантов. «Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в...
новость часа
18 января 2024
Советник Байдена Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте...
17 января 2024
Один миротворец ООН погиб и пять получили ранения при взрыве в ЦАР
В Центрально-Африканской Республике при детонации взрывного устройства погиб миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA), сообщает миссия на своём сайте. «Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале», — говорится в...
16 января 2024
Один миротворец ООН погиб и пять получили ранения при взрыве в ЦАР
В Центральноафриканской Республике при детонации взрывного устройства погиб миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA), сообщает миссия на своём сайте. «Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале», — говорится в...
16 января 2024
Глава МИД ЦАР заявила, что страна намерена сотрудничать с участниками БРИКС
Центральноафриканская Республика (ЦАР) планирует расширить своё сотрудничество со странами БРИКС, заявила глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью «РИА Новости». «Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы...
24 декабря 2023
МИД ЦАР попросил Россию поучаствовать в развитии экономики страны
Центрально-Африканская Республика нуждается в опыте российских инвесторов, Россия может поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. Об этом заявила глава МИД этой страны Сильви Байпо-Темон. «Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР...
23 декабря 2023
В разговоре Мелони с пранкерами увидели «провал планетарного масштаба»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была просто «вне себя», когда узнала, что провела разговор не с высокопоставленным африканским чиновником, а с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщил портал Affaritaliani со ссылкой на источники. «В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено...
2 ноября 2023