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Новости Афганистана
Захарова объяснила оговорку Байдена об Украине и Афганистане
Оговорившись и заявив, что США не стоило «лезть на Украину», американский президент Джо Байдена в действительности сказал правду. Не только он, но и все понимают, что США опозорились с украинским проектом, заявила 10 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в...
10 марта 2024
Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
Президент США Джо Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, заявив, что США не стоило лезть на Украину. Оговорку американский президент допустил в интервью MSNBC. «Мы охотились за бен Ладеном [Усама бен Ладен — международный террорист] до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не...
10 марта 2024
Минобороны сообщило о применении Киевом американского химического оружия
Украинская армия применила в декабре 2023 года на краснолиманском направлении в зоне СВО химические боеприпасы с американским веществом «Си-Эс», способным вызвать остановку сердца. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении...
19 февраля 2024
Востоковед рассказал, кто мог стоять за атаками на газопровод в Иране
На территории Ирана действует множество организаций, которые имели технические возможности осуществить взрывы на линиях крупнейшего в стране газопровода. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН...
17 февраля 2024
Волонтёры почтили память россиян, исполнявших служебный долг за рубежом
«Волонтёры Победы» провели просветительские и памятные мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко...
15 февраля 2024
Генерал Громов заявил, что СССР покидал Афганистан гордо, а США — с позором
Советские войска покидали Афганистан с гордо поднятой головой и оставили его народу добрую память, тогда как США в 2021 году бежали из этой страны с позором. Об этом генерал-полковник, Герой Советского Союза Борис Громов заявил 15 февраля в интервью ТАСС, посвящённом 35-летней годовщине вывода...
15 февраля 2024
Хуситы пригрозили США «новым Вьетнамом» при наземной атаке на Йемен
В случае начала США наземной операции на территории Йемена, американские военные могут оказаться в более сложной ситуации, чем во времена конфликтов в Афганистане и Вьетнаме. Об этом 5 февраля заявил высокопоставленный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси в интервью...
5 февраля 2024
Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ, заявили в МИД
Страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что западные страны активно внедряют методы...
1 февраля 2024
Пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полёты
Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, которые управляли упавшим ранее в горах Афганистана бизнес-джетом Falcon 10, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе РФ. Такое решение в агентстве воздушного транспорта связали с тем, что...
29 января 2024
Тела погибших при крушении Falcon в Афганистане доставят в Россию 29 января
Тела погибших в результате крушения частного самолёта Falcon 10 в горах Афганистана 29 января доставят в Россию. Об этом 27 января рассказал руководитель оперативного отдела Министерств иностранных дел России Алексей Фадеев. В беседе с «Известями» он сообщил, что российские консульство помогает...
27 января 2024
Пилоты упавшего в Афганистане самолёта Грачёв и Беляков рассказали о ЧП
Самолёт Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане 20 января, не упал, утверждает 26 января один из пилотов самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв. С его слов, в результате грамотных действий лётчики смогли посадить борт на пике горы. Сегодня выжившие прибыли из Дубая в Москву и ответили на вопросы...
26 января 2024
Пилот Грачёв заявил, что в упавшем в Афганистане Falcon 10 не было $1,2 млн
На борту частного самолёта Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, не было денег. Об этом рассказал пилот Аркадий Грачёв, выживший после авиакатастрофы. Он опроверг информацию о том, что в самолёте было около 1,2 млн долларов. «Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко...
26 января 2024
Выживший пилот Falcon 10 рассказал, как посадил самолёт на пике горы
Экипаж частного самолёт Falcon 10, который следовал в Россию из Индии, смог в результате грамотных действий посадить аварийный борт. Об этом рассказал выживший в авиакатастрофе в Афганистане пилот Аркадий Грачёв. «Мы упали и сели на пике горы. Мы провели около полутора суток на морозе», ― сообщил в...
26 января 2024
Лаврентьев: у России есть данные, что США могут вывести военных из Ирака
У российской стороны есть информация, что США заявили о готовности начать выводить американский военный контингент с территории Ирака. Об этом 25 января заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в...
25 января 2024
Погибших при крушении Falcon в Афганистане супругов похоронят в Волгодонске
Дети супругов Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, намерены похоронить их в Волгодонске в Ростовской области, сообщил 25 января «РИА Новости» депутат городской думы Алексей Брежнев. «Дети хотят похоронить их в Волгодонске, они там жили. Место ещё пока...
25 января 2024