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Найдено 992 материала
Новости Исландии
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
По столице Эстонии пройдут парадом американские военные
Военные США и других стран НАТО 24 февраля пройдут парадом по Таллину по случаю Дня независимости Эстонии, сообщается на сайте министерства обороны республики. Утром над древней башней «Длинный Герман» в эстонской столице поднимут государственный флаг. Власти также зачитают манифест независимости...
24 февраля 2024
Мощное извержение вулкана началось в Исландии второй раз за год
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Это уже второе подобное событие в этом году. Об этом сообщила метеослужба страны. «Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Через полчаса на месте началось...
8 февраля 2024
Арктический совет рискует остаться без России
Если деятельность Арктического совета (АС) не будет соответствовать интересам России, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов в интервью «Интерфакс». Такой приём дипломат назвал одной из опций...
6 февраля 2024
Поток раскалённой лавы вулкана Фаградальсфьядль накрыл два дома в Исландии
После извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика, сообщила 14 января телекомпания RÚV. «Два дома сейчас горят», — говорится в сообщении. В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной...
14 января 2024
Поток раскалённой лавы вулкана Фаградальсфьядль накрыл два дома в Исландии
После извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика, сообщила 14 января телекомпания RÚV. «Два дома сейчас горят», — говорится в сообщении. В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной...
14 января 2024
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 14 января издание The Star. В метеорологическом управлении Исландии сообщили, что извержение произошло сегодня, 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года. Предыдущее извержение...
14 января 2024
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 14 января издание The Star. В метеорологическом управлении Исландии сообщили, что извержение произошло сегодня, 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года. Предыдущее извержение...
14 января 2024
Путин отменил льготы на российские визы для граждан Евросоюза
Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан стран Евросоюза и ещё пяти европейских государств — Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. Текст разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Подписанный президентом...
25 декабря 2023
Фаградальсфьядль, брат Эйяфлатлайёкудля: сильнейшее извержение в Исландии
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщило 19 декабря местное издание Iceland Monitor. Этот вулкан напоминал о себе в 2021 и 2022 годах, но нынешнее извержение исландские сейсмологи считают сильнейшим за последние годы, и...
20 декабря 2023
В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor. «На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года», — говорится в сообщении. Отмечается, что около 21:00 (00:00 мск) началось землетрясение...
19 декабря 2023
Госдума отменила визовые льготы для ряда категорий граждан стран Европы
Для ряда категорий граждан европейских стран отменили визовые льготы и повысили стоимость въездных документов в Россию, сообщили 13 декабря на сайте Госдумы. Госдума приняла закон о повышении сбора при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы. Он вносит изменения в закон о...
13 декабря 2023
Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом
Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 декабря после визита в США неожиданно прибыл в Норвегию. Об этом сообщила газета Dagbladet. О его визите ранее не объявляли. Самолёт с украинским политиком приземлился 8 часов утра (10:00 мск) в аэропорту Осло. Это первый визит Зеленского в Норвегию...
13 декабря 2023
В Исландии объявили режим ЧС из-за угрозы извержения вулкана
Власти Исландии объявили режим чрезвычайное ситуации в связи с угрозой извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что власти распорядились эвакуировать жителей города Гриндавик на юго-западе страны, где прошла серия землетрясений, которые...
11 ноября 2023
Посольство Исландии в Москве прекратит работу с 1 августа
Временный поверенный в делах Исландии в Москве Магнус Ханессон официально уведомил МИД РФ о приостановке деятельности своего посольства с 1 августа. Об этом 20 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России. Отмечается, что в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили приостановку с 1...
новость часа
20 июля 2023