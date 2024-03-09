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Найдено 542 материала
Новости Буркина-Фасо
Вооружённые силы Буркина-Фасо уничтожили за сутки десятки террористов
Военнослужащие армии Буркина-Фасо в пятницу, 8 марта, в результате ударов по позициям боевиков в Тоуке на севере страны уничтожили несколько десятков террористов. Об этом сообщило агентство AIB со ссылкой на источники в службах безопасности. «На этой неделе Вооружённые силы Буркина-Фасо продолжили...
9 марта 2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали совместные силы для борьбы с терроризмом
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали объединенные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе африканского Сахеля, сообщила 6 марта радиостанция RFI. Об этом решении представители стран объявили на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля...
7 марта 2024
ECOWAS заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово провести переговоры по поводу ситуации, сложившейся между сообществом и объявившими о выходе из него тремя государствами — Буркина-Фасо, Мали и Нигером. «Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ECOWAS, и сообщество...
29 января 2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters. «Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — говорится в публикации. В совместном заявлении трёх стран...
28 января 2024
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
«Запредельная любовь к России». Как долго продержится лидер Буркина-Фасо
Случившееся на днях покушение на лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре неожиданно получило значительное внимание в российских СМИ. Возможно, это произошло на фоне уже озвученных планов по вхождению и активному присутствию в регионе новой структуры Министерства обороны — Африканского корпуса...
16 января 2024
В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот и убийство лидера страны
Попытка госпереворота предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на временного президента Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus. По данным портала, очередной переворот планировал дядя предыдущего временного президента страны Поля-Анри Сандаого Дамибы. Дамиба пришёл к власти в...
15 января 2024
Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств
Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств, сообщил 25 декабря статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. «Согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан)...
25 декабря 2023
Россия начала безвозмездные поставки зерна в Африку
Россия начала бесплатные поставки зерна в страны Африки. Об этом 17 ноября журналистам в ходе посещения экспозиции Министерства сельского хозяйства «Есть своё!» на международной выставке-форуме «Россия» заявил руководитель ведомства Дмитрий Патрушев. Он добавил, что правительство приняло все...
17 ноября 2023
Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо военное сотрудничество
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали двустороннее военное сотрудничество. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В пресс-релизе отмечается, руководители военных ведомств договорились об укреплении и...
7 ноября 2023
Россия в течение месяца начнёт поставки зерна в Африку
Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Мы доделываем все документы», — сказал министр. Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора. Президент...
6 октября 2023
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота
Власти Буркина-Фасо в Африке 26 сентября предотвратили попытку государственного переворота. Об этом без подробностей сообщило агентство Reuters. «Попытка была предотвращена службами безопасности и разведки», — написало издание. Отмечается, что некие военные офицеры и их сторонники планировали...
новость часа
28 сентября 2023
Мали, Буркина-Фасо и Нигер учредили альянс государств Сахеля
Для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля. Об этом в соцсети X сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита. Он уточнил, что подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, которой учреждается Альянс государств...
16 сентября 2023
Нигер разрешит Мали и Буркина-Фасо ввести силы в страну в случае агрессии
Военным силам из Мали и Буркина-Фасо разрешат в случае иностранного вторжения действовать на территории Нигера мятежники, пришедшие к власти в стране. Об этом 24 августа сообщает Reuters. Новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани в ходе встречи с прибывшими в страну главами МИД Мали и...
25 августа 2023
Буркина-Фасо готовится к интервенции ЭКОВАС в Нигер
Власти Буркина-Фасо готовятся к тому, что силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. «Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего...
19 августа 2023