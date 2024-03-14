Технологии
Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship на испытаниях
Корабль Starship потерян в ходе третьего испытательного полёта, сообщает 14 марта компания SpaceX. Об этом говорится в трансляции компании. В SpaceX сообщили, что потеряли связь с кораблём через 48 минут после старта, когда он, завершая полёт, входил в атмосферу. В этот момент Starship находился на...
новость часа
14 марта 2024
«Цифровой наркотик». Почему вашингтонские вымогатели решили украсть TikTok
Самая популярная в мире китайская соцсеть TikTok оказалась в шаге от потери доступа на огромный американский рынок. Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла билль, который позволит уже через полгода удалить приложение соцсети из самых популярных цифровых магазинов...
13 марта 2024
Маск рассказал, когда ИИ станет умнее любого человека
Искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, считает американский предприниматель Илон Маск. Таким образом он прокомментировал позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что уровень развития ИИ будет сопоставим с...
13 марта 2024
Россия вошла в десятку стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта
Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 13 марта на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия». «Россия по...
13 марта 2024
Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям
ИТ-компании в городе увеличили оборот почти на 20 процентов в прошлом году. При этом они заработали около 3,5 триллиона рублей. Об этом написал в Telegram-канале Сергей Собянин. Больше 70 процентов из общего числа компаний пришлось на разработчиков программного обеспечения. Оставшаяся часть выручки...
10 марта 2024
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A для ВМС
Американская компания Stratolaunch LLC успешно испытала в США гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1), говорится в заявлении на её сайте. Об этом пишет портал Аviation week. В рамках испытательного полёта отрабатывались зажигание двигателя, разгон устройства и устойчивый набор его высоты...
10 марта 2024
Компания Х Илона Маска запустит приложение — аналог YouTube для телевизоров
Приложение для «умных» телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV запустит принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Х, обладатель одноименной соцсети (ранее Twitter). Об этом сообщил 8 марта журнал Fortune со ссылкой на неназванный источник из медиакомпании. Уточняется...
9 марта 2024
Специалисты удивились отсутствию реакции на цензуру США в отношении TikTok
Хотя США во многих странах мира по-прежнему не воспринимаются как оплот цензуры, тональность, с которой они намерены запретить TikTok, это явный ультиматум, а никак не призыв к компромиссу. Тогда как в России, например, доступ к ресурсам компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) был...
7 марта 2024
Эксперты назвали «звоночком» глобальный сбой в работе западных соцсетей
Масштабный сбой в работе зарубежных интернет-сервисов, включая ведущие соцсети, в очередной раз указал на актуальность отказа от этих ресурсов в пользу отечественных аналогов. Причём такой переход, помимо стабильности в работе, сулит пользователям в России массу прочих преимуществ. Такой оценкой...
6 марта 2024
Какой кабель перережет НАТО, если захочет отключить Россию от интернета
Текущая конфронтация йеменских хуситов и западной коалиции в Красном море открыла новое измерение конфликта. Сообщается, что в понедельник 4 марта были повреждены три кабеля, которые пролегают на дне Красного моря. Согласно сообщению гонконгской компании HGC Global Communications, это были...
6 марта 2024
В РФ допустили проблемы для Рунета при повреждении кабеля в Красном море
Повреждение интернет-кабеля в Красном море не окажет прямого воздействия на российский сегмент Сети (Рунет), но может вызвать проблемы с трафиком в России. Об этом сообщили журналистам опрошенные эксперты. Так, гендиректор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что такая...
новость часа
6 марта 2024
Apple представила обновлённый MacBook Air
Корпорация Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air с новым процессором M3. Устройства доступны в версиях 13 и 15 дюймов. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте компании. В релизе Apple рассказали, что обновлённые устройства базируются на процессоре M3. Он, как отметила корпорация, на...
4 марта 2024
Собянин отметил высокую востребованность сервисов МЭШ в регионах РФ
К разделам сервисов проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) в ходе учебного года ежедневно обращаются в среднем более 4,5 млн раз. Проект является ключевым в рамках повышения качества и доступности столичного образования. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в ходе рабочей встречи с...
4 марта 2024
Разработчики получили доступ к платформе для создания кода
Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода, созданной «СберТехом». Платформа позволяет бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Как подчеркивают в компании, сервис создан и размещён в России. Таким образом, исключаются риски...
1 марта 2024
«Глобальный вызов». Эксперт ответил на призыв Путина к сфере IT
Россия уже многого достигла в плане замещения импортной информационной продукции. Ситуация в разных сегментах отличается. При этом задача повысить долю отечественных товаров и услуг в интернет-сфере, которую поставил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в...
29 февраля 2024
Эксперты сообщили об опасном для смартфонов обновлении Xiaomi
Обновление для смартфонов, выпущенное компанией Xiaomi, приводит к сбоям в работе устройств у пользователей по всему миру, сообщил 29 февраля профильный Telegram-канал Wylsacom Red. По этим данным, последнее обновление MIUI 14 и HyperOS имеет обновлённую шторку быстрого доступа, из-за чего после...
29 февраля 2024
На заводе «Купол» завершают разработку новой боевой машины
Ижевский электромеханический завод «Купол» практически завершил разработку боевой машины (БМ) «Тайфун-ПВО», сообщил 28 февраля генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов. «В настоящий момент разработка БМ «Тайфун-ПВО» практически завершена, идёт подготовка к серийному производству. Ещё на...
28 февраля 2024
Три могильника. Соседи пришли в ужас от новых ядерных планов Литвы
В этом году Литва начнет строительство могильника для долговременного хранения отработанного ядерного топлива с Игналинской АЭС, закрытой в 2009 году по настоянию Евросоюза. Уже выбрано место близ границы с Латвией. Но жители латвийских приграничных муниципалитетов возмущены и категорически не...
28 февраля 2024
Дуров объявил программу монетизации за рекламу в Telegram
В онлайн-мессенджере Telegram в ближайшее время появится система монетизации для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель социальной сети Павел Дуров у себя в Telegram-канале для англоязычной аудитории. «В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100...
28 февраля 2024
«Всевидящее око». Уклонистами на Украине займётся тотальный видеомониторинг
«Свобода — религия украинцев», этот знаменитый слоган (который прямо в эти дни используется на новой выставке в Киеве) мог бы отлично лечь в название законопроекта о тотальном видеонаблюдении. Несмотря на то, что в связи с военным положением гражданам Украины запрещено устанавливать даже...
28 февраля 2024