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Найдено 515 материалов
Новости Доминиканской Республики
В МОК предложили поменять Олимпийскую хартию
Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы предоставить главе организации Томасу Баху возможность переизбраться ещё на один срок. Соответствующая инициатива прозвучала 15 октября во время 141-й сессии МОК в индийском Мумбаи. Первым...
15 октября 2023
На востоке Доминиканы восемь человек погибли при столкновении автобусов
Как минимум восемь человек погибли в результате столкновения двух пассажирских автобусов на востоке Доминиканской Республики. Об этом 9 сентября пишет La Vanguardia. Смертельная авария произошла около 06:00 по местному времени на шоссе Игуэй — Ла-Эль-О-Банда, в туристической провинции...
10 сентября 2023
На Ибероамериканском саммите обвинили Лондон в нарушении резолюций ООН
Аргентине и Великобритании следует возобновить переговоры по спорным Фолклендским (Мальвинским) островам. С таким призывом выступили участники Ибероамериканского саммита, указав на несоблюдение Лондоном резолюций ООН по этому вопросу. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба министерства иностранных...
26 марта 2023
Заблудившегося в море доминиканца спасли через 24 дня
Колумбийские моряки спасли жителя Доминиканы, который больше трёх недель плутал по морю на неисправном паруснике. Об этом пишет New York Post. В декабре 47-летний Элвис Франсуа ремонтировал свою парусную яхту у острова Сен-Мартен. Лодку унесло в море, дозвониться до своих знакомых мужчина не смог...
20 января 2023
Доминикана планирует более дешёвые поставки кофе в Россию
Поставки кофе в Россию по более низким ценам планирует Доминикана, сообщил 4 декабря посол республики в Москве Ханс Данненберг. Он напомнил, что кофе в Россию поставляется в большом количестве, но эта продукция сейчас стоит дороже, чем раньше «из-за трудностей в логистике». «Но сейчас мы стараемся...
4 декабря 2022
В Доминикане сравнили российских и британских туристов
Положительную оценку российским туристам дали в Доминикане: приезжие из России не сидят в отелях безвылазно, они много путешествуют, помогая развивать местную инфраструктуру. «Когда россияне стали приезжать в Доминикану в начале нулевых, у нас уже были канадские туристы, британцы — и они...
4 декабря 2022
США отказались от сахара доминиканской компании из-за принудительного труда
США во всех своих портах запретили импорт сахара производства одной из доминиканских компаний, которую подозревают в использовании принудительного труда, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на таможенную и пограничную службу. В ходе расследования американский регулятор выявил, что компания...
23 ноября 2022
Иностранный судовладелец по суду погасил долги перед российскими моряками
Владелец судна Pacific Ray (флаг Доминиканской Республики) по решению суда выплатил долги по зарплате российским морякам. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Читайте также: Экипажу под удобным флагом отказывают в основных правах — профсоюз моряков В...
17 ноября 2022
Представитель президента Южной Кореи посетит страны Карибского бассейна
Глава отдела стратегического планирования администрации президента Южной Кореи Чан Сон Мин совершает поездку по странам Карибского бассейна для продвижения заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей...
8 ноября 2022
Борис Джонсон вылетел с семьёй из Доминиканы в Великобританию
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел из Доминиканы на родину для того, чтобы вновь побороться за пост главы британского правительства. Об этом 22 октября сообщает телеканал Sky News. Также источник публикует фотографию Джонсона из самолёта, где бывший британский...
22 октября 2022
Доминикана депортировала за сентябрь почти 12 тысяч мигрантов
Главное управление по делам миграции Доминиканской Республики сообщило, что за сентябрь 11 949 человек были депортированы в страны происхождения. Об этом пишет Prensa Latina. Отмечается, что за первые девять месяцев 2022 года было депортировано 85 780 человек — беспрецедентный показатель, несмотря...
14 октября 2022
Доминикана получит 10 тысяч доз препарата для лечения холеры
Панамериканская организация здравоохранения передаст Доминиканской Республике 10 000 доз лекарства для лечения холеры. Об этом пишет Prensa Latina. По словам главы минздрава страны Даниэля Риверы, до сих пор в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания. При этом он отметил, что...
13 октября 2022
В смертельное ДТП на востоке Доминиканы попал автобус с туристами
В муниципалитете Пунта-Кана, расположенном на востоке Доминиканской Республики, автобус с иностранными туристами потерял управление, сошёл с трассы и перевернулся, что привело к гибели двух человек, ещё 47 получили травмы. Об этом 6 октября сообщает газета Diario Libre. Автобус перевозил туристов...
7 октября 2022
На Кубу прибыли первые за полгода самолёты с туристами из России
На Кубу 4 октября, после полугодового перерыва из-за отмены прямых авиарейсов, прибыли два самолёта с туристами из России. Об этом сообщает генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе. «Сегодня прилетели самолёты в Варадеро и на Кайо-Коко… всего около 600 человек, сообщений о каких-либо проблемах...
5 октября 2022
В Доминикане была изъята партия наркотиков весом около полутонны
Партию наркотика весом более 470 кг изъяли специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Об этом 30 сентября сказано в распространённом ведомством заявлении. Операция по изъятию наркотических веществ проводилась на западе страны. Упаковки с...
1 октября 2022