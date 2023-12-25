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Найдено 163 материала
Новости Экваториальной Гвинеи
Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств
Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств, сообщил 25 декабря статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. «Согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан)...
25 декабря 2023
Саммит Россия — Африка предложили провести в Экваториальной Гвинее
Лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил свою страну в качества места провидения саммита Россия — Африка. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у...
3 ноября 2023
Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Мбасого
Президент России Владимир Путин принял в Ново-Огарёво лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас в России, в Москве. В следующем месяце мы отмечаем юбилей — 55 лет установления...
2 ноября 2023
Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Президент России Владимир Путин проведёт 2 ноября переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который посетит Москву с официальным визитом, сообщили 1 ноября в Кремле. «Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях»...
1 ноября 2023
Россия в 2023 году откроет дипмиссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Россия планирует открыть несколько посольств в Африке, чтобы обеспечить максимальную представленность дипмиссий на континенте, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растёт, президентом России Владимиром Путиным...
5 августа 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
Экваториальная Гвинея изолирует 200 человек из-за геморрагической лихорадки
Власти Экваториальной Гвинеи ввели запрет на передвижение и поместили на карантин более 200 человек после вспышки неизвестной болезни, вызывающей геморрагическую лихорадку, и смерти восьми пациентов, заявила 10 февраля журналистам министр здравоохранения Митоха Ондо’о Айекаба. По ее словам...
11 февраля 2023
В Экваториальной Гвинее задержали журналистов по обвинению в коррупции
В Экваториальной Гвинее по обвинению в коррупции задержали двух журналистов с государственного телеканала, сообщает Agence France-Presse (AFP). Стало известно, что задержание журналистов телеканала TVGE произошло 17 декабря. Задержанные находятся под следствием, их подозревают в получении взятки в...
18 декабря 2022
В Экваториальной Гвинее отменена смертная казнь
В соответствии с новым законом, подписанным президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, в стране отменяется смертная казнь, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на государственное телевидение. Смертная казнь «полностью отменена» в богатой нефтью центральноафриканской...
20 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Прогноз Goldman Sachs: ждём $130 за баррель Brent
В четверг, 11 августа, нефтяные котировки продолжили рост на фоне озвученного позитивного прогноза инвестбанка Goldman Sachs и оценок от ОПЕК и МЭА о сохраняющемся стабильном спросе. Эксперты аналитических домов пока не видят заметного ослабления потребления, в то время как предложение на рынке...
12 августа 2022
Венесуэла и Экваториальная Гвинея работают над энергетическим проектом
Венесуэла и Экваториальная Гвинея приступили 1 апреля к разработке и реализации научного проекта в области энергетики. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Венесуэлы. Делегация государственной нефтяной компании Petroleos de...
1 апреля 2022
Глава МИД КНДР направил телеграмму коллеге из Экваториальной Гвинеи
Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 3 марта поздравительную телеграмму министру иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеону Ойоно Эсоно по случаю 53-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Согласно...
4 марта 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Венесуэла станет наставником Экваториальной Гвинеи в нефтегазовой отрасли
Венесуэла 22 декабря подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей о предоставлении технической помощи в нефтегазовом секторе. Об этом сообщает венесуэльское информагенство El Universal. По условиям соглашения Венесуэла берет на себя обязательство сопровождать Экваториальную Гвинею в вопросах...
22 декабря 2021