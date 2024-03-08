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Найдено 3187 материалов
Новости Тайваня
Американский разведчик попался на шпионаже в пользу Китая
Сотрудника американской разведки Корбейна Шульца обвинили в сборе и передаче секретной военной информации Китаю, сообщило 8 марта Министерство юстиции США. Задержанному 7 марта военнослужащему предъявили обвинения в том, что он больше года использовал допуск к засекреченной информации, скачивая...
8 марта 2024
Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем, сообщили СМИ
Китай в 2024 году увеличил военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 млрд долларов и ужесточил риторику в отношении Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты отметили, что в выступлении на Всекитайском совете народных представителей 5 марта премьер-министр КНР Ли Цян отказался от...
5 марта 2024
В Конгрессе США обвинили компанию Маска SpaceX в нарушении обязательств
Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, так как не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване. Такое заявление сделал 24 февраля глава спецкомитета палаты представителей Конгресса по стратегической...
новость часа
25 февраля 2024
Делегация США во главе с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
Американская делегация во главе с конгрессменом от Республиканской партии Майком Галлахером прибыла на Тайвань. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространённое офисом конгрессмена заявление. «Соединённые Штаты поддерживают Тайвань. Укрепляя связи между нашими лидерами и...
22 февраля 2024
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципа «одного Китая»
Для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать «независимость Тайваня», заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И. «Если США действительно...
17 февраля 2024
Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине
Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых, сообщает 13 февраля Reuters. Таким образом, из $95 млрд Украине предполагается выделить 60 млрд. Документ далее будет отправлен на рассмотрение в палату представителей...
новость часа
13 февраля 2024
Ушаков заявил, что Путин поддерживает политику «одного Китая»
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 8 февраля озвучил позицию главы государства Владимира Путина по вопросу независимости Тайваня. Дипломат напомнил, что она неизменно заключается в поддержке политики «одного Китая». «Затронута обстановка в северо-восточной Азии, и при...
8 февраля 2024
Япония и США впервые обозначили Китай гипотетическим врагом, сообщили СМИ
В ходе совместных штабных учений Японии и США Китай был впервые прямо обозначен как гипотетический враг, сообщило 4 февраля агентство Kyodo. В ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны Китая. Ранее во время схожих учений при отработке тех же...
4 февраля 2024
Политолог Кот рассказал, какое лицо у врага человечества
Великобритания чётко следует своему уже определённому курсу на конфликт с Россией, однако ей нужен такой конфликт, при котором она вроде бы остаётся в стороне. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института...
3 февраля 2024
Четыре боевых корабля КНР будут постоянно находиться возле Тайваня
Четыре боевых корабля КНР постоянно находятся в акватории вокруг острова Тайвань, сообщает 29 января японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. По информации издания, размещение на постоянной основе боевых кораблей нужно Пекину для того, чтобы оказать давление на администрацию в Тайбэе в...
новость часа
29 января 2024
На Тайвань прибыли два конгрессмена США
Члены палаты представителей Конгресса США Ами Бера (демократ) и Марио Диас-Баларт (республиканец) прибыли на Тайвань, чтобы подтвердить поддержку тайваньским властям со стороны Вашингтона, сообщили в пресс-службе Беры. Ранее об их визите на остров проинформировала газета Financial Times...
24 января 2024
Тайвань выразил надежду на решение проблемы двойного налогообложения с США
Тайвань рассчитывает на скорое решение вопроса двойного налогообложения с США. Об этом заявила президент республики Цай Инвэнь на встрече с делегацией бывших американских высокопоставленных чиновников в Тайбэе. «Мы ожидаем, что Тайвань и США смогут как можно скорее урегулировать проблему двойного...
15 января 2024
«Окно закрывается». Три причины для Китая начать войну за Тайвань
Многие эксперты называют 2024 год годом выборов. В целом ряде стран пройдут кампании, которые окажут влияние не только на судьбы этих государств, но также и всего мира. И первыми такими выборами стали тайваньские. «19,5 миллионов тайваньских избирателей выбирали не только президента и парламент, но...
14 января 2024
Поздравление Токио победителя выборов на Тайване вызвало протест Пекина
Китай выразил Японии сильное недовольство и решительный протест по поводу поздравления японскими властями с победой на выборах на Тайване сторонника независимости острова Лай Циндэ. Об этом говорится в опубликованном 14 января заявлении посольства КНР в Японии. Отмечается, что Пекин считает такие...
14 января 2024
Власти КНР прокомментировали результаты выборов на острове Тайвань
Итоги выборов на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не отображает точку зрения большинства населения острова, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета Китайской Народной Республики по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. «Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе...
14 января 2024