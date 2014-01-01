Редакция
Главный редактор
Марина Магомеднебиевна
Ахмедова
Заместители главного редактора
Александр Григорьев
Алексей Шаравский
Отдел новостей
Александра Ганга
Руководитель
Евгений Цоц, Давид Андриясов
Шеф-редакторы
Служба обозревателей
Александр Васильев
Шеф-редактор
Михаил Мошкин
Руководитель отдела обозревателей
Александр Назаров
Руководитель отдела мнений
Отдел расследований
Валерий Ломовицкий
Руководитель
Бильд-служба
Андрей Черкасский, Надежда Ли
Старшие редакторы
Иван Шилов
Художник
Сергей Корсун
Карикатуры
Корректура
Татьяна Мороз
Руководитель
Дирекция
Генеральный директор
Андрей Иосифович
Осийчук
Отдел рекламы
+7(495)937-61-70 доб.6282
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Группы разработки
Сергей Старков
Руководитель
Учредитель — ООО «Регнум»