Мнения
Петр Акопов
Почему не стоит плевать в источник власти
Результат президентских выборов предрешен, в них нет интриги — но это не значит, что у них нет значения. Значение выборов невозможно переоценить — потому что они выявляют волю народа. А именно она и является главной в России. Не случайно поэтому Владимир Путин и напомнил о том, что единственным...
15 марта 2024
Дмитрий Губин
Внезапный интерес Макрона к Одессе получил неожиданное объяснение
Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с новым вызовом международного масштаба. Не успел пройти шок после потери почти полуторавекового влияния в ряде африканских стран, как пришла новая беда. Глава Пятой республики получил письмо, подписанное более чем 550 ветеринарами, исследователями и...
14 марта 2024
Геворг Мирзаян
Три варианта. Как гарантировать выполнение Западом мирных договоренностей
13 марта было опубликовано интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву. В почти двухчасовом разговоре российский президент коснулся множества тем — в том числе и взаимоотношений с Западом в украинском вопросе. Американские и европейские СМИ, конечно, обратили внимание на...
14 марта 2024
Петр Акопов
Нехорошая тенденция. Когда дураки, подлецы и карьеристы защищают бойцов СВО
В забайкальском Уссурийске повздорили два местных жителя — один из них припарковался на месте для инвалидов, а второй, как раз инвалид, сделал ему замечание, мол, нет у тебя на это никакого права. Первый в ответ пообещал оторвать ему вторую ногу. Нехорошо обижать инвалидов, тем более угрожать им...
12 марта 2024
Сергей Худиев
Папа Франциск первым сказал то, о чём думают все западные лидеры
Западные СМИ и интернет неистово анафематствуют папу Римского — человека, в котором еще какое-то время назад видели духовного лидера Запада, рисуют беспрецедентно хамские карикатуры, где изображают его уж и неприлично сказать кем. Что же случилось? В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа...
12 марта 2024
Александр Рохлин
Любовь — это когда ты есть
Накануне 8 марта сподобился увидеть город Череповец. В трудный для его жителей момент. В домашней серии матчей с московским «Спартаком» дважды, в жестокой рубке, «Северсталь» проиграла. Уныние могло затопить улицы города, как река Шексна весной, ведь хоккей здесь — вторая жизнь и каждое поражение...
11 марта 2024
Дмитрий Тараторин
Демократизация и дегенерация, или Поможет ли «заграница»
В Белоруссии на прошлой неделе подвели итоги парламентских выборов. И теперь лидеры политэмиграции, или, как именует их Лукашенко, «беглые», стремятся на всех доступных международных площадках обосновать их полную нелегитимность. А кроме того, буквально принудить Запад помочь им «демократизировать»...
7 марта 2024
Вадим Бондарь
Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко
События последних дней свидетельствуют о том, что мир стремительно приближается к водоразделу: глобальные переговоры и новый миропорядок или ядерный апокалипсис. И водораздел этот проходит уже даже не столько между странами, сколько между конкретными людьми в этих странах. 4 марта на Всемирном...
6 марта 2024
Геворг Мирзаян
Как Россия после СВО отблагодарит союзников и «отблагодарит» «союзников»
В ходе Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал много чего интересного. В том числе и о том, что он понимает под словом «союзники». Говорил он через призму отношений Москвы с одним из союзников по ОДКБ и Евразийскому союзу — Арменией. Той самой...
6 марта 2024
Петр Акопов
Можно ли сделать целомудрие национальной идеей
Один из главных мифов либерального мировоззрения состоит в том, что в тоталитарном обществе государство контролирует всё, включая семейную жизнь и сексуальные отношения. Поэтому неудивительно, что одна из новостей с проходившего в Москве седьмого Международного Гиппократовского медицинского форума...
5 марта 2024
Денис Давыдов
«Купи цветок в последний раз». Украинцы в поисках замены Восьмому марта
Международный женский день не сдаётся декоммунизаторам: какие бы аргументы ни придумывали активисты про «чуждый праздник», украинские женщины упорно хотят цветов и поздравлений. Соцопросы показывают уверенное большинство, не желающее отказываться от страшного прошлого. Но не сдаются и...
5 марта 2024
Кирилл Семенов
Кому мешают мечети и хиджабы. Если убрать проблему миграции
На фоне проведения СВО в самой России стал заметен рост активности различных антимигрантских и радикальных националистических структур, которые стали более напористо продвигать собственную повестку. Это опасное для российской государственности явление, так как часто под антимигрантскими...
4 марта 2024
Сергей Худиев
67 миллионов за снятие порчи. Почему наука не справляется с оккультистами
В Москве арестовали 59-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она обманом получила от потерпевшей 67 миллионов рублей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг и снятия порчи. 67 миллионов — это, насколько можно судить, пока рекорд, но саму по себе ситуацию, когда люди лишаются денег...
3 марта 2024
Дмитрий Тараторин
Как получилось, что профессора стали глупее дальнобойщиков
Миллиардера Трампа поддерживают прежде всего пролетарии. Федеральная избирательная комиссия США дает разбивку по профессиональной принадлежности доноров кампаний Трампа и Байдена. И выясняется, что среди первых лидируют такие категории, как дальнобойщики, строительные рабочие и фермеры. А вот...
1 марта 2024
Пётр Тренин-Страусов
Семья и служение. Главное в послании Путина
Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию очертило контуры нового внутреннего ценностного устройства и этим ответило на гораздо более фундаментальные вопросы для страны, чем победа в СВО на Украине. Отсылка к 2030 году — сроку окончания полномочий вновь избранного президента...
29 февраля 2024
Геворг Мирзаян
Время Героев. Как будет отныне формироваться российская элита
Специальная военная операция идет два года — и за эти два года российское общество прошло такой путь, который иные не проходят и за 20 лет. Отечественная война — а именно таковая сейчас и идет, по освобождению оккупированных российских территорий — поспособствовала превращению жителей страны в...
29 февраля 2024
Вадим Бондарь
Запад не может выбрать, в какую именно войну он хочет сыграть с Россией
В воскресенье в Польше стартовали учения Dragon-24, которые станут ключевым элементом самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники из 10 стран НАТО. Но масштабы здесь не главное...
29 февраля 2024
Сергей Лесков
«Мы против Ивлеевой». Почему Донбасс не хочет приезда блогерши
Настя Ивлеева захотела посетить Донбасс. Потому что у Насти Ивлеевой проблемы. Они возникли после «голой вечеринки», которую она придумала и организовала. Кто ж мог подумать, как обернется! Общее негодование — у блогерши погорели контракты и иссякла реклама. Поездка в Донбасс — верный способ, так...
29 февраля 2024
Дмитрий Астрахань
ВСУ потеряли первый Abrams. Почему сверхоружие не помогает Украине
Первый уничтоженный танк Abrams заставляет снова вернуться к теме вундерваффе и украинскому отношению к нему, которое не всегда понятно россиянам. Ведь дело не только в том, что наш солдат уничтожил легендарный американский танк. Такие танки повреждались и уничтожались в разных ситуациях. Случай...
28 февраля 2024
Петр Акопов
Парадокс «малого народа». Как вернуть на Родину «борцов с фашизмом»
Алену Бойко-Полякевич, выгнавшую на днях бойца СВО из своего люберецкого кафе, оштрафовали на 45 тысяч — по статье о дискредитации российской армии. Не за выдворение бойца, который, по ее словам, «вел себя как чмо», а за то, как она написала об этом в соцсетях — «бомжей я уже выгоняла, теперь и...
27 февраля 2024