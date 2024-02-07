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Найдено 1650 материалов
Новости Чили
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-президента Чили Пиньеры
Президент России Владимир Путин выразил коллеге из Чили Габриэлю Боричу глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры, сообщили 7 февраля в пресс-службе Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента...
7 февраля 2024
В Чили погиб в авиакатастрофе экс-президент страны Себастьян Пиньера
Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта на юге страны. Об этом 6 февраля сообщила газета La Nación. По данным издания, авиакатастрофа произошла в коммуне Лаго-Ранко, регион Лос-Риос около 14:47 по местному времени. Уточняется, что экс-президент Чили на вертолёте направился...
6 февраля 2024
Путин выразил соболезнования президенту Чили из-за лесных пожаров
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров в стране. Об этом сообщили в Кремле 6 февраля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные...
6 февраля 2024
Захарова призвала «возвысить голос» коллег умершего на Украине блогера Лиры
Россия призывает коллег погибшего в украинской тюрьме блогера, журналиста и режиссёра Гонсало Лиры «возвысить голос» и защищать находящихся «в застенках киевского режима», говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. «Призываем коллег...
15 января 2024
Захарова заявила об ответственности США за гибель блогера Лиры на Украине
Ответственность за гибель американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме лежит на Белом доме. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «А вот за этот...
14 января 2024
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Чили, сообщает 24 декабря Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Отмечается, подземные толчки произошло в 108 км к север-западу от города Темуко с населением 238 тыс. человек в 3:23 по времени UTC (6:23 мск). Очаг залегал на...
24 декабря 2023
СБУ отреагировала на требования Маска объяснить арест американца Лиры
Гражданин США и Чили, журналист Гонсало Лира помещён в украинскую тюрьму за поддержку российской спецоперации, пишет«Страна. ua» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее американский миллиардер Илон Маск потребовал, чтобы руководство Украины объяснило арест и пытки...
10 декабря 2023
В Чили предложили реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Срочных структурных преобразований в ООН потребовал президент Чили Габриэль Борич после того, как США наложили вето на резолюцию в Совете Безопасности о прекращении огня в секторе Газа. Об этом политик написал в соцсети X. «Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году», —...
10 декабря 2023
Израилю предрекли разрыв дипотношений сразу с несколькими странами
Негативное отношение к политике Израиля характерно для многих стран Латинской Америки, но Боливия сделала в этом вопросе шаг вперёд, считает Александр Орлов, профессор кафедры дипломатии факультета международных отношений МГИМО, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО...
1 ноября 2023
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом 31 октября сообщил чилийский центр сейсмологии на своём сайте. Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 09:33 (15:33 мск), их эпицентр находился на расстоянии 55 километров в юго-западном направлении от города Уаско. Очаг...
31 октября 2023
Китай отказался участвовать в обсуждении украинской «формулы мира»
В октябрьской встрече на Мальте, посвящённой вопросам реализации украинской «формулы мира», не будет представителей Китая, сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, участие в мероприятии подтвердили делегаты из стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Ожидается, что ряд...
27 октября 2023
Латвия вытеснила Италию из тройки крупнейших поставщиков вина в Россию
Литва, Латвия и Грузия по результатам января-августа 2023 года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками данного напитка в РФ, при этом Латвия вытеснила из этого списка Италию, экспорт которой по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократился на 4%. Об...
15 октября 2023
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано сейсмологами в акватории Тихого океана, у побережья Чили. Об этом 6 сентября сообщила Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы 6 сентября в 23:48 по Всемирному координированному времени (02:48 мск 7 сентября). Эпицентр землетрясения...
7 сентября 2023
Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Пиночета
Власти Аргентины лишили аргентинских государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщила на пресс-конференции официальный представитель президента республики Габриэла Серрути со ссылкой на указ, подписанный главой государства Альберто Фернандесом. Она уточнила, что речь идёт об...
новость часа
7 сентября 2023
В Чили семь человек погибли при столкновении поезда с микроавтобусом
Как минимум семь человек погибли и семеро пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили. Об этом 1 сентября сообщило радио BioBioChile. Авария произошла около 08:00 по местному времени (15:00 мск) в городе Сан-Педро-де-ла-Пас в провинции Консепсьон, области...
2 сентября 2023