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Новости Швеции
В Швеции заявили о завершении эпохи западной гегемонии в мире
Неспособность Запада победить Россию говорит о завершении 500-летней эпохи западной гегемонии в мире. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV. «Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — отметил Берн. По его словам, конфликт на Украине стал провалом для...
13 марта 2024
Захарова предупредила об ответе России на связку НАТО и Швеции
Швецию, недавно вступившую в НАТО, будут всё больше задействовать в операциях против России, на что Москва даст свой ответ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге. По её словам, власти Швеции не могут не понимать, что силы Североатлантического альянса...
13 марта 2024
В НАТО решили расширить шведское присутствие на острове в Балтийском море
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times (FT) заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море от России. По его словам, у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на Готланде. Другие страны НАТО называли это критической...
12 марта 2024
Глава МИД Швеции Билльстрём выступил против постоянного размещения баз НАТО
Власти Швеции не хотят, чтобы на территории страны на постоянной основе размешались базы НАТО, заявил 12 марта глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Стокгольм настроен на общую работу в составе военного блока, в том числе на территории Швеции, но не считает нужным размещение постоянных баз, сказал...
12 марта 2024
В Швеции призвали граждан запастись консервами на случай войны с Россией
Жителей Швеции стали готовить к возможной войне с Россией, правительство этой страны уже выпускает соответствующие рекомендации, пишет французский портал Sud Ouest. Отмечается, что шведским гражданам советуют запастись консервами, приобрести аптечку, радио и переносной фильтр для воды. Специалисты...
12 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения страны к военному блоку. Участие в церемонии приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория. «Это исторический день. Мы...
11 марта 2024
Столтенберг приветствовал поставки Украине дальнобойных ракет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности. Об этом он заявил в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО, трансляция чего велась на сайте организации. «Я также приветствую, что некоторые...
11 марта 2024
Россия опустилась на третье место в мире среди поставщиков оружия
Россия опустилась на третье место в мире по экспорту оружия, поставки в 2019–2023 годах сократились на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Отмечается, что доля России в мировом экспорте оружия...
новость часа
11 марта 2024
Канадский генерал пожаловался на активность России в Арктике
Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной...
10 марта 2024
Самолёты ВВС Швеции впервые с её вступления в НАТО пролетели у границ РФ
Военный самолёт Швеции совершил разведывательный полёт вблизи сухопутной границы России. Это произошло впервые с момента вступления королевства в НАТО, сообщил авиационный портал Itamilradar. Ресурс утром 8 марта отследил два полёта самолётов шведских ВВС. Так, над Балтийском морем недалеко от...
новость часа
9 марта 2024
Экс-главком ВС Швеции указал, что Киев не разрешит конфликт военным путём
Миф о том, что Украина сможет разрешить конфликт военным путём, если западные союзники увеличат объём поставок вооружений, не имеет под собой основы. Такое заявление сделал 7 марта бывший главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт в интервью Svenska Dagbladet. «Я не вижу военного...
8 марта 2024
Швеция стала членом НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал госсекретарю США Энтони Блинкену документы о вступлении королевства в НАТО, тем самым официально завершив процедуру вступления страны в альянс. «Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве 32-го члена Организации...
7 марта 2024
Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу, страна стала 32-м членом организации. Об этом 7 марта заявили в Госдепе США. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация растянулась. В апреле 2023 года Финляндия всё же присоединилась к блоку, а Швеция ждала...
новость часа
7 марта 2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и страны Прибалтики в случае конфликта с Россией, заявила 7 марта британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники. «Швеция, не...
7 марта 2024