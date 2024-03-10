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Найден 1531 материал
Новости Ирландии
Ирландцы проголосовали против поправок в конституцию по вопросу семьи
Жители Ирландии не согласились с предложением внести изменения в положения конституции, касающиеся семьи и роли в ней женщины. Большинство принявших участие в голосовании высказались против. Об этом сообщила газета The Irish Times. Так, 393 тысяч участников голосования высказались за, при этом...
10 марта 2024
Вован и Лексус заявили о лжи премьер-министра Ирландии
Российские пранкеры Вован ( Владимир Кузнецов ) и Лексус ( Алексей Столяров ) заявили, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого им удалось разыграть, соврал, утверждая, что раскрыл обман и подыгрывал собеседникам целый час. Об этом сами пранкеры сообщили журналистам. «Прекрасно, что у...
новость часа
5 марта 2024
Украинских беженцев призвали вернуться на родину и отправиться на передовую
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших родину украинцев вернуться и отправиться в зону боевых действий, сообщила 26 февраля ирландская газета The Irish Times. При этом Кулеба заявил, что украинские власти уважают выбор каждого человека, но призывают всех, кому...
27 февраля 2024
Ирландский журналист назвал ложными обвинения России в «геноциде»
Обвинения в адрес России в «геноциде» являются очередной ложью Запада и Украины, поскольку непонятно, как в таком случае родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно проживают на российской территории. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Если Россия осуществляет «геноцид»...
17 февраля 2024
Ирландские баскетболистки отказались от рукопожатий с командой Израиля
Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожимать руки представительницам команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си. В Федерации баскетбола Ирландии заранее предупредили о том, что их команда не будет участвовать в...
9 февраля 2024
Боуз: верхушка ВСУ пригрозили уйти в отставку при увольнении Залужного
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского вынудили воздержаться от увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Весь высший эшелон осаждённой украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на...
1 февраля 2024
В Ирландии предложили России установить марионеточный режим в Техасе
Марионеточный режим мог бы появиться в американском штате Техас, если Россия и Китай решили бы повторить то, что США сделали по отношению к Украине. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) ирландский журналист Чей Боуз. Автор идеи считает, что сначала Россия и Китай...
29 января 2024
Депутат Уоллес обвинил Евросоюз в нежелании признать коррупцию на Украине
Европейский союз отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. «Евросоюз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне...
новость часа
27 января 2024
Журналист Боуз: МИД Украины признал безразличие Киева к своему народу
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба фактически признался в нежелании заботиться о жизни своего народа, говоря о выгоде США от конфликта. К такому выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз. «Министр иностранных дел Украины признаёт, что его режим практически не заботится...
20 января 2024
В Европе признали ошибочным решение, уничтожившее Украину
Разжигание Западом конфликта с Россией привело к уничтожению Украины, заявил 16 января во время заседания депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. «Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков Евросоюза на разжигание конфликта, который был не в наших интересах и помог уничтожить Украину...
новость часа
17 января 2024
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире, следует из доклада Henley & Partners, опубликованного 10 января на сайте компании. «Россия находится на 51-м месте. Обладателям российского паспорта доступны 119 направлений», — говорится в докладе. При этом число стран и...
новость часа
10 января 2024
В Британии заявили, что Шинейд О’Коннор умерла по естественным причинам
Британский коронер, расследовавший смерть известной ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она умерла по естественным причинам. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 9 января вещательной корпорацией Би-би-си. В Великобритании коронером является должностное лицо, расследующее...
9 января 2024
В Европарламенте предложили уничтожить НАТО
Устранение блока НАТО пойдёт на пользу странам Европы. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По мнению политика, которое он изложил на своей странице в соцсети, Европа окажется в лучшем положении, когда «военная машина НАТО перестанет существовать». Уоллес уверен, что НАТО не...
4 января 2024
Макгрегор назвал дату поединка с Майклом Чендлером
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор проведёт поединок против американца Майкла Чендлера в июне, написал он на своей странице в соцсети Х. По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня. Изначально поединок планировалось провести в 2023 году, однако...
1 января 2024
В Европарламенте обвинили США в затягивании украинского конфликта
Украинский конфликт продолжается по причине нежелания США прекращать это противостояние, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что в Страсбурге провели четыре пленарных заседания с начала боевых действий Израиля в секторе...
1 января 2024