Политика
Почему не стоит плевать в источник власти
Результат президентских выборов предрешен, в них нет интриги — но это не значит, что у них нет значения. Значение выборов невозможно переоценить — потому что они выявляют волю народа. А именно она и является главной в России. Не случайно поэтому Владимир Путин и напомнил о том, что единственным...
15 марта 2024
Около 200 тыс. человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
В Москве в первые минуты голосования на выборах президента России электронно проголосовали порядка 200 тыс. человек, сообщили 15 марта в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. «Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в...
15 марта 2024
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам. Захарова...
15 марта 2024
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
Участки для голосования на выборах открылись в Калининградской области
Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в Калининградской области. На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков, включая временные участки в больницах и СИЗО. Впервые для граждан РФ...
15 марта 2024
В Омской области началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России началось в Омской области 15 марта в 08:00 по местному времени (05:00 мск), сообщила региональная избирательная комиссия. Принять участие в голосовании в Омской области смогут около 1,5 млн человек. Для избирателей открыли 1685 постоянных участков, из них...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
Удалённо на выборах президента РФ проголосовали более 260 тыс. человек
Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ стали более 260 тысяч человек. Об этом 15 марта свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ. Так, по состоянию на 06:00 мск от избирателей в 29 регионах, ранее подавшим...
15 марта 2024
В США заявили о беспрецедентной угрозе терактов в США с 2001 года
Миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. «Террористическая угроза для США огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября 2001 года», — отметил он. Политик...
15 марта 2024
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
Таиланд первым за рубежом начал голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента РФ началось в Таиланде на избирательном участке на территории генконсульства России на Пхукете. Королевство стало первым зарубежным государством, где началось основное голосование. Генконсул Владимир Соснов рассказал ТАСС, что на выборах президента РФ в 2018 году...
15 марта 2024
Жители чукотского села за два часа голосования показали явку в 100%
В селе Иультинского района Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента России продемонстрировали 100-процентную явку избирателей. Об этом 15 марта сообщил региональный избирком. «У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали...
15 марта 2024
Макрон прокомментировал слова Путина о возможном применении ядерного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости. Такое мнение он высказал в интервью TF1. Макрон считает, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
В Иркутской области и Бурятии началось голосование на выборах президента РФ
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Досрочное голосование в этих регионах проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта. В Бурятии, по данным...
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Макрон заявил о победе Франции в возможном противостоянии с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит. «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и...
15 марта 2024
На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России
В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России. По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706...
новость часа
15 марта 2024
Итоги выборов президента РФ разочарует многих за рубежом — зампред ЦИК
Полученный по итогам голосования на выборах президента России результат разочарует многих за рубежом, выразил уверенность заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев. По его словам, люди всё равно скажут своё слово, несмотря ни на что. Чем сильнее давление на...
новость часа
15 марта 2024