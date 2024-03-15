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Новости Великобритании
В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия
Великобритания не планирует передавать Украине лазерное оружие DragonFire в рамках тестирования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на британское минобороны. Отмечается, что после того как в Британии показали работу боевого лазера, ряд представителей киевского режима заявили, что Украина готова...
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Самолёт британского министра обороны лишился навигации под Калининградом
Системы GPS в самолёте, на котором министр обороны Британии Грант Шэппс с группой журналистов летел в Польшу, были нарушены Россией, когда борт пролетал мимо Калининградской области. Об этом написала британская газета The Times. Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на...
14 марта 2024
В Британии сообщили о тайной операции ЦРУ против КНР по приказу Трампа
Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских социальных сетях кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на трёх бывших чиновников и...
14 марта 2024
Акунин* заявил о своём «интенсивном негативе» к тем, кто говорит по-русски
Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил на встрече с читателями в Лондоне...
новость часа
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Польша и Британия провели учения на границе с Калининградом
На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики. «В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс...
14 марта 2024
СМИ сообщило о достигнутом в ЕС компромиссе по помощи Киеву
Страны-члены Евросоюза собираются одобрить выделение 5 млрд евро на выделение военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения «сложного компромисса». Об этом пишет британская газета Financial Times. В публикации говорится, что Франция, Греция и Кипр настаивали на возмещении...
13 марта 2024
Умер актёр из «Звёздных войн» Майкл Калвер
В Великобритании скончался актёр Майкл Калвер, который снялся в пятом эпизоде саги «Звёздные войны». Об этом сообщает издание The Standard. «Актёр Майкл Калвер, который исполнял роль капитана Ниды в фильме «Звёздные войны. Империя наносит ответный удар», скончался в Великобритании на 86-м году...
13 марта 2024
В Шотландии призвали к независимости из-за упадка экономики Британии
Независимость нужна Шотландии как никогда из-за экономического упадка Великобритании, связанного с выходом из состава ЕС. Об этом первый министр Шотландии Хамза Юсуф заявил в опубликованном 13 марта интервью испанской газете Pais. Он подчеркнул, что Brexit привёл Британию к полной катастрофе...
13 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Западные СМИ увидели предупреждение в словах Путина о ядерном оружии
Несколько ведущих западных СМИ 13 марта обратили особое внимание на заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ применить ядерное оружие и условиях, при которых это произойдёт. Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применять оружие, в том...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024